Leichenteile in Tiefkühltruhe gefunden: Erste Details sind da

Wien. Bewohner eines Mehrparteienhauses verständigten die Polizei und beschwerten sich über massiven Gestank – vermutlich aus dem Keller kommend –, wie die LDP Wien in einer Aussendung schreibt. Die Polizisten fanden eine Kühltruhe in einem Kellerabteil, in dem sich Plastiksäcke mit übel riechendem unbekannten Inhalt befanden. Nun bestätigt die Polizei, dass es sich um menschliche Überreste handelt.

"In Ergänzung zur Aussendung vom heutigen Tag, wird bekannt gegeben, dass nun feststeht, dass in den Plastiksäcken eine menschliche Leiche aufgefunden wurde. Die Identität der Leiche und die Todesursache sind derzeit unbekannt. Eine gerichtsmedizinische Obduktion wird durchgeführt. Neue Erkenntnisse werden im Laufe des morgigen Vormittags erwartet. Die Ermittler des Landeskriminalamtes Wien (LKA) konnten bereits den Mieter des Kellerabteils ausforschen. Dieser wird nun zum Sachverhalt befragt. Auch hier werden die Ergebnisse in den Morgenstunden des kommenden Tages erwartet", schreibt die Polizei am Donnerstagabend.

Mieter des Abteils ausgeforscht und angetroffen

Laut ÖSTERREICH-Informationen hat die Polizei den Mieter des Kellerabteils bereits ausgeforscht und angetroffen. Dabei handelt es sich um einen Mann, der nach 40 Jahren im Haus, heute delogiert werden hätte sollen. Die Wohnung war bereits behördlich versiegelt. Er zahlte seit fünf Jahren keine Miete und verhielt sich oft sehr aggressiv. Der Mieter lebte seit 20 Jahren ohne Wasser.

Die Wohnung war bereits behördlich vesriegelt.



Im Zuge der Delogierung wurde der Strom abgestellt. Dann hat es zu stinken begonnen. Die Müll-Arbeiter alarmierten in Folge die Polizei, weil ihnen der Gestank seltsam vorkam.

In diesem Kellerabteil wurde die Tiefkühltruhe mit den Körperteile gefunden.

Das ist der Horror-Keller.

Vor Ort war jedenfalls ein Leichenwagen mit einem Sarg, um die Überreste aus dem Haus zu holen – das spricht für menschliche Körperteile.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren – die Müllsäcke wurden der Gerichtsmedizin übergeben.

Alles Weitere ist derzeit noch Gegenstand von laufenden Ermittlungen, die das Landeskriminalamt Wien übernommen hat.