Stadt Wien schenkt Familien 50-Euro-Gutschein für Gastro-Besuch

Michael Ludwig versprach Gutschein als Corona-Hilfe für die Gastro.

Die jährliche Eröffnung der Schanigarten-Saison ist gewöhnlich ein freudiges Ereignis. Dieses Jahr bekommt sie eine besondere Bedeutung, denn sie ist gleichzeitig die Wiedereröffnung der Wiener Gastronomie nach einem zweimonatigen Lockdown, der für viele Betriebe eine existenzielle Herausforderung war.

Bürgermeister Michael Ludwig kündigte in einer Pressekonferenz am Mittwochvormittag eine besondere Corona-Hilfe für die Gastronomie an. Die Stadt Wien schenkt Familien 50-Euro-Gutscheine für Gastro-Besuche. Das kostet der Stadt insgesamt 40 Millionen Euro für die 900.000 Wiener Haushalte.

Ab Mitte Juni starten wir eine Aktion, dass alle Wiener Haushalte einen Gutschein erhalten, um Wiener Gastronomie zu besuchen. (25 Euro für Ein-Person Haushalt, 50 Euro für Mehr-Personen Haushalt) May 13, 2020

Ausgegeben werden können die Gutscheine in Kaffeehäusern und Restaurants. "Damit werden wir sicherstellen, dass es einen Schwung geben wird. Solange die Touristen ausbleiben, sollen damit die Wiener Gastronomen unterstützt werden", sagte Ludwig dazu.

Wer alleine lebt, bekommt dabei 25 Euro, für Mehrpersonen-Haushalte gibt es das Doppelte, nämlich 50 Euro. Die Gutschein erhält man ab Mitte Juni 2020.

