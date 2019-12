Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings wurden die Autos ziemlich in Mitleidenschaft gezogen - und nicht nur jene der Exekutive.

Am Freitagabend kam es in der Darwingasse in Wien-Leopoldstadt zu einem eher ungewöhnlichen Unfall. Ein Streifenwagen der Polizei Wien und ein Sektorwagen der WEGA krachten zusammen.

© Viyana Manset Haber

Der kuriose Grund: beide waren am Weg zum selben Einsatz. Die Beamten wurden wegen einer tobenden Psychose alarmiert. Dabei dürfte sowohl der Polizeiwagen, als auch der WEGA-Wagen mit Blaulicht in Richtung Einsatzadresse gefahren sein, als es an der Ecke zur Springergasse krachte.

© Viyana Manset Haber

Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings wurden die Autos ziemlich in Mitleidenschaft gezogen - und nicht nur jene der Exekutive. Das Polizeiauto ist komplett zerstört. Von der Stoßstange ist zum Beispiel nichts mehr zu erkennen. Aber auch vier geparkte Autos kamen bei dem Crash zu Schaden.