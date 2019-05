Wiener Imam fordert Viel-Ehe in Österreich

Wien. Der Syrer Abboud Sweid (40) flüchtete vor 4 Jahren mit seinen drei Frauen und 13 Kindern nach Deutschland. „Ich will jetzt Deutscher werden“, sagt er – und löste damit eine heftige Diskussion über Viel-Ehen in Deutschland aus.

Video zeigt, wie Wiener Imam Viel-Ehe fordert

Brisant ist in diesem Zusammenhang ein Video, dass in einer Moschee im 15. Bezirk in Wien aufgenommen wurde und auf der Seite der Moschee am 6. April hochgeladen wurde (es liegt ÖSTERREICH vor).

Darin predigt der Imam Ahmed N. für eine Viel-Ehe: „Gerechtigkeit ist nicht so einfach, aber wer das schafft, kann mehrere Frauen heiraten.“ N. weiter: „Auch wenn der Muslim sich von seinen vier Frauen geschieden hat, ist es ihm erlaubt, andere vier Frauen zu heiraten.“

Die Moschee bestätigte auf ÖSTERREICH-Anfrage, dass der Imam dort predige. Dazu, dass N. in seinen Predigten die Polygamie fordere, heißt es aber offiziell nur: „Wir wissen davon nichts.“