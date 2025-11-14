A23 Baustelle: Stau-Chaos am Wochenende vorprogrammiert

Die Wienerinnen und Wiener sind es mittlerweile fast schon gewohnt, denn auch dieses Wochenende wird die Südosttangente (A23) saniert. Stundenlange Staus werden sich erneut nicht vermeiden lassen. Und auch innerstädtisch sorgen Events für Staugefahr.

Man kann sich eigentlich nur wiederholen, aber auch diesmal kann von Freitag bis Montag nur vom größten Parkplatz Österreichs die Rede sein. Von 22 Uhr am 14. November bis 5 Uhr früh am 17. November werden aufgrund von Baustellen Fahrstreifen gesperrt.

In der Nacht (22 bis 9 Uhr, bzw 5 Uhr am Montag) ist zwischen Knoten Prater und Handelskai in Richtung Kagran nur ein Fahrstreifen frei. Untertags werden immerhin zwei Fahrstreifen frei sein. Die letzten paar Wochenenden haben aber gezeigt, dass es dennoch zu massiven Verzögerungen kommen kann.

Zwei Konzerte und viele Weihnachtsmärkte

Diese wird es zudem auch auf den Zufahrten zur Tangente geben, wie Donauuferautobahn (A22), Nordrand Schnellstraße (S2), Ost Autobahn (A4), Erdberger Lände oder Schlachthausgasse. Es werden immerhin die letzten Bauarbeiten in diesem Jahr sein, im Frühjahr 2026 und bis zum Sommer wird es aber weitergehen.

Auch in der Stadt wird es zu Verzögerungen kommen. Die Weihnachtsmärkte haben geöffnet, was für erhöhtes Verkehrsaufkommen sorgen wird. Am Freitag spielt "Big Time Rush" in der Stadthalle, am Samstag "Jamiroquai". Mit jeweils bis zu 14.000 Besuchern wird es ebenfalls Verzögerungen geben.