Der türkische Staatssender "TRT" berichtete, wie die beiden Männer den Videocall mit Erdogan per Handy gemeinsam mit anderen Männern führten.

Wien. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die beiden "Helden" des Wiener Attentats per Videocall angerufen und ihnen für ihre Zivilcourage gedankt. "Ich bin mir sicher, dass ihr den Frieden und das Schöne repräsentieren werdet", sagte Erdogan laut einem Tweet des türkischen Staatssenders TRT vom Dienstag.

Zwei junge Männer sind nach den verheerenden Attentaten in der Wiener Innenstadt auf diversen Social-Media-Kanälen als selbstlose Retter gefeiert worden. Die beiden türkischstämmigen Kampfsportler sollen einer älteren Frau und einem angeschossenen Polizisten geholfen haben.

Der Sender berichtete, wie die beiden Männer den Videocall mit Erdogan per Handy gemeinsam mit anderen Männern führten. "Wie lange bist du schon in Österreich?", ist die Stimme des Präsidenten samt deutscher Untertitelung auf dem Video zu erkennen. "Seit 31 Jahren. Als Sie in Haft waren, habe ich (meinen Sohn, Anm.) Recep Tayyip nach Ihnen benannt", antwortet einer der Versammelten. Die Geehrten zeigten sich sehr erfreut über den Anruf des türkischen Präsidenten.