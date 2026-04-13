Aufatmen! Kein Pollen-Alarm beim Vienna City Marathon

Günstige Zwischenphase im Pollenflug. Allergiker sollten trotzdem Vorkehrungen treffen

Am Sonntag (19. April) findet der Vienna City Marathon statt. Für Läuferinnen und Läufer mit Pollenallergien fällt der Wettbewerb in ein günstiges Zeitfenster. Die Vollblüte der Birke neigt sich dem Ende zu, ebenso wie die Blüte der Esche. Die Gräserblüte hat noch nicht begonnen. Neben dem Pollenflug der Birke sei aber auf kreuzallergene Pflanzen zu achten, berichtete das Pollenservice der MedUni Wien. Außerdem sorgt die Platane für Pollenflug im Stadtgebiet.

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"Der Vienna City Marathon fällt in eine Zwischenphase im Pollenflug, was für Betroffene günstig ist. Dennoch sollte man nicht auf entsprechende Vorbereitung vergessen", warnte Katharina Bastl vom Pollenservice Wien. "Bei einer Birkenpollenallergie empfiehlt es sich, medikamentös vorzubeugen", konkretisierte Kollege Maximilian Bastl. "Während des Laufes können eine Kopfbedeckung und eine Sonnenbrille getragen werden, um den Kontakt mit Pollen etwas abzumildern. Bei einer ausschließlichen Graspollenallergie kann man es entspannter angehen."

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Birke sorgt für Pollenflug

Die Birke ist das Hauptallergen für April. Die Hauptblütezeit der Birke wurde durch das frühlingshafte Wetter schnell erreicht, die Saisonspitze ist überstanden. Erste Birken sind bereits abgeblüht. Dennoch müsse noch mit Pollenflug der Birke gerechnet werden. Die Esche habe im langjährigen Schnitt zu blühen begonnen und sei dieses Jahr in ihrer Intensität unterdurchschnittlich, heißt es in einer Aussendung der MedUni. Demnach klingt die Blüte der meisten Eschen aus, allerdings beginnt die Blüte der Manna-Esche, die als Stadtbaum häufiger anzutreffen ist.

Hainbuche und Hopfenbuche blühen laut Pollenservice Wien schon länger. Die Eiche und die Buche hätten demnach letzte Woche zu blühen begonnen. Alle hätten eine Kreuzreaktivität zur Birke gemeinsam. Das bedeutet, dass auch Menschen mit Birkenpollenallergie auf ihren Pollen reagieren können - mit teils intensiveren Symptomen bei Betroffenen.

Dominant sind derzeit die Pollen der Platane. Sie ist ein häufig gepflanzter Stadtbaum und hat letzte Woche schon für hohen Pollenflug gesorgt, der üblicherweise zwei Wochen anhalten kann. Hoher Platanenpollenflug ist also am Laufwochenende bei Schönwetter noch gegeben. Für den Blühbeginn der wichtigsten allergenen Gräserarten ist der Termin des Wiener Marathons zu früh. Menschen mit Gräserpollenallergie hätten daher kaum mit relevantem Pollenflug zu rechnen, so die Experten der MedUni.