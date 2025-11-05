Aufguss-Premiere: Heldenplatz-Sauna soll Wien zum Schwitzen bringen

Das hat am Heldenplatz noch gefehlt: Am 11. November soll am Heldenplatz die erste steirische Bio-Sauna Wiens in Betrieb gehen. Noch fehlt allerdings die Genehmigung.

Am Heldenplatz dürfte aus auch während der kalten Jahreszeit richtig heiß werden. Kein politischer Aufruhr wird für Aufmerksamkeit sorgen, sondern die Eröffnung der ersten steirischen Bio-Sauna Wiens. Am 11. November um genau 11:11 Uhr soll dieses ungewöhnliche Projekt mitten auf dem historischen Platz in Betrieb gehen.

Veranstaltet wird die Aktion vom Verein der Steirer in Wien. Obmann Andreas Zakostelsky holt sich dafür Unterstützung aus dem grünen Herzen Österreichs. Christian Contola, Geschäftsführer des Tourismusverbands Thermen- und Vulkanland, reist gemeinsam mit Saunameister Michael Zinggl aus der Therme Bad Waltersdorf an. Zinggl ist für professionelle Aufgüsse und gute Stimmung bekannt und wird genau das am Heldenplatz bieten. Für die ersten Gäste werden Bademäntel und Saunatücher bereitliegen.

Genehmigung steht noch aus

Noch ist allerdings offen, ob und wie lange die Heldenplatz-Sauna tatsächlich in Betrieb gehen kann. Eine offizielle Genehmigung liegt noch nicht vor. Die Betreiber zeigen sich dennoch entschlossen. "Wir sind gekommen, um zu bleiben", heißt es vonseiten des Vereins.