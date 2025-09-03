Beratungsbedarf bei Frauen steigt

Themen der 30.000 Beratungen im Frauenzentrum Wien sind Scheidung und Trennung, finanzielle Fragen sowie psychische Gesundheit. Neu hinzugekommen: Wohnen im Alter sowie Allein mit Kind. Der Beratungsbedarf steigt laut Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal enorm.

Seit 2019 bietet das Frauenzentrum der Stadt Wien als Teil des Frauenservice Wien in der Rathausstraße 2, 1010 (Beratungstelefon: 01 408 70 66) kostenlose Information und Beratung für alle Wienerinnen in allen Lebenslagen.

Das Team des Frauenzentrums besteht aus Psychologinnen, Juristinnen und Sozialarbeiterinnen. Neben der psychologischen Beratung, Rechtsberatung und Sozialberatung nimmt das Frauenzentrum auch die Rolle einer Vermittlungsdrehscheibe für unterschiedliche Angebote für Frauen der Stadt Wien ein.

"In Wien können wir stolz sein, diese einzigartige Beratungseinrichtung etabliert zu haben. Denn hier gelingt es, Frauen in herausfordernden Lebenslagen zielgerichtet und direkt zu unterstützen. Gerade in kritischen Lebenslagen ist es wichtig, sofort zu handeln. Die hohe Fachkompetenz und Erfahrung der Expertinnen machen das Frauenzentrum zu einer sicheren Anlaufstelle, in der es gelingt, auch in schwierigen Situationen für die Unterstützung zu sorgen", so Vizebürgermeisterin und "Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

Rund 11 Prozent mehr Beratungen

Das Frauenzentrum hat sich nach sechs Jahren als zentrale Beratungseinrichtung in der Stadt fest etabliert und zeigt mit 28.922 Beratungen seit der Eröffnung eine sehr hohe Auslastung.

Im vergangenen Jahr fanden durchschnittlich 598 Beratungen pro Monat statt, ein Anstieg um nochmals 11% im Vergleich zum Jahr davor. Die Beratungen fanden in unterschiedlichen Formen statt (telefonisch, per E-Mail und persönlich).

Kostenlose, anonyme und vertrauliche Beratung

In den letzten zwölf Monaten gab es insgesamt 7.176 Beratungen. Das sind 29 Beratungen pro Arbeitstag. Im Rahmen der Beratungen zeigt sich außerdem die Komplexität der Fragestellungen. 11% aller Beratungskontakte – das sind durchschnittlich 3 pro Tag – behandeln das Thema Gewalt. So gibt es häufig Klientinnen, deren Gewalterfahrungen im Laufe der Beratung im Frauenzentrum erstmals thematisiert werden. In diesen Fällen verweisen die Beraterinnen schnell und unkompliziert an die zuständigen Stellen, wie zum Beispiel den 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien (01 71 71 9).

Die Beratung erfolgt vertraulich, auf Wunsch anonym. Die erste Information bekommen Frauen telefonisch, per E-Mail oder persönlich. Für tiefergehende, ausführliche Beratung wird beim Frauenzentrum um Terminvereinbarung gebeten – unter 01 408 70 66.