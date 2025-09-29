Blindenschrift: Badner Bahn wird noch barrierefreier

Bei den Wiener Lokalbahnen wird Barrierefreiheit großgeschrieben - und zwar in Brailleschrift. 13 Stationen der Badner Bahn erhalten Handlaufinfos für sehbehinderte Menschen.

Angebracht wurden in Braille- und Pyramidenschrift die wichtigsten Infos einer Haltestelle: Wo man sich befindet, inklusive Straßennamen, wo sich Bahnsteig, Ausgang und Gleise befinden und in welche Richtung der Zug fährt.

Dieser Schritt geht einher mit weiteren Maßnahmen der Wiener Lokalbahnen, um den eigenen Betrieb barrierefreier zu machen. Waggons wurden angepasst, Aufzüge gibt es unter anderem in den Stationen Matzleinsdorfer Platz, Vösendorf SCS oder auch Maria Enzersdorf Südstadt.

Projekt noch nicht abgeschlossen

Wo es keine Aufzüge gibt, sondern nur Stufen oder Rampen, wurden diese taktilen Leitsysteme implementiert. Auch Fahrscheinautomaten in den Zügen und in den Stationen haben die Adaptierungen ebenfalls bekommen.

Als Nächstes sollen noch die Haltestellen-Infosäulen angepasst und erweitert werden.