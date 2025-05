Die "Techno-Wellen" sind zurück am Vienna City Beach Club

Kaum hat der coolste Beach Club Wiens seine Pforten geöffnet, starten auch bereits die ersten Event-Klassiker

Schon am Samstag, den 10. Mai stehen wieder die legendären "Techno-Wellen" auf dem Programm - hosted by Kollektiv Ost:West & Grenzwertig. Dabei lässt der Vienna City Beach Club jene Sounds wieder aufleben, die in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre durch die Verschmelzung mehrerer Stilarten der elektronischen Tanzmusik entstanden sind. Als Basis dient insbesondere der minimalistische, bassdrum-betonte Grundrhythmus der House-Musik.

Vienna City Beach Club © VCBC ×

Bereits um 17 Uhr haben tanzfreudige Gäste die Möglichkeit bei coolen Drinks und exzellenter Küche bis Mitternacht abzufeiern. An den Decks werden dabei Ayce_X, Kickasstian, Chruzo und Matthias Kaiser auch bei kühleren Temperaturen den Gästen ordentlich einheizen.