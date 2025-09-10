Alles zu oe24VIP
Diebe verfolgten Pensionistin (91)
Festnahme

Diebe verfolgten Pensionistin (91)

10.09.25, 12:14
Zwei Diebe aus Rumänien hielten in der Nähe von Banken Ausschau nach ihren Opfern, als sie von Polizisten bemerkt und anschließend gefasst wurden. 

Wien. Weil sich die 41-Jährige und der 48-Jährige am Dienstag gegen 11 Uhr am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf auffällig verhielten, wurden sie von Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität observiert. Dabei konnten die Polizisten beobachten, dass sich die beiden Rumänen ausschließlich in der Nähe von Banken aufhielten und gezielt ältere Menschen ins Auge fassten, die gerade Bargeld abgehoben hatten.

Daraufhin verfolgte das Duo eine 91-Jährige in ein Lebensmittelgeschäft. Dort versuchten die Verdächtigen an die Geldbörse in der Handtasche der Seniorin zu gelangen. Die Beamten nahmen die 41-Jährige und den 48-Jährigen fest. Das Landeskriminalamt führt die weiteren Ermittlungen.

