Eispeitsche über Europa: Wien stockt Notunterkünfte auf

Aufgrund der aktuell anhaltenden Kälte hat der Fonds Soziales Wien (FSW) die Kapazitäten in den Notquartieren des Winterpakets um rund 30 zusätzliche Plätze für Einzelpersonen erhöht.

Die Zusatzplätze verteilen sich auf fünf Notquartiere des Winterpakets und stehen - wie die restlichen rund 1.000 Plätze des Winterpakets - im 24-Stunden-Betrieb zur Verfügung, wie am Dienstag mitgeteilt wurde.

"Niemand soll in Wien bei eisigen Temperaturen auf der Straße nächtigen müssen und so sein Leben gefährden", betonte Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Das Winterpaket des FSW ergänzt die ganzjährig bestehenden Angebote der Obdach- und Wohnungslosenhilfe in Wien. Es bietet Schutz, Wärme und Verpflegung für von Obdach- oder Wohnungslosigkeit betroffene Menschen. Neben 13 Notquartieren stehen bis Ende April auch drei Wärmestuben zur Verfügung.

Der FSW appelliert während der Laufzeit des Winterpakets zum Download der kostenlosen FSW KälteApp. Wer obdachlose Menschen bei Kälte im öffentlichen Raum wahrnimmt, kann per App Teams der Straßensozialarbeit informieren. Eine Meldung kann unkompliziert in drei Schritten ohne Registrierung gemacht werden. Sozialarbeiterinnen und -arbeiter gehen diesen Meldungen nach, informieren über Angebote des Winterpakets, teilen Schlafsäcke aus oder begleiten Personen in Notquartiere.