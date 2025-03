Erste Headliner beim Donauinselfest bekannt

Ganz Wien ehrt 2025 Johann Strauss und feiert den 200. Geburtstag mit einer einzigartigen Live-Premiere beim größten Open-Air-Festival Europas.

Heute, Donnerstag,13.März, wurde der erste Headliner des Donauinselfest 2025 präsentiert! Das Musiker-Duo Camo & Krooked, Komponist Christian Kolonovits und die Wiener Symphoniker verwandeln die zeitlosen Werke des Meisterkomponisten Johann Strauss in ein mitreißendes Drum & Bass Erlebnis und zeigen das Spektakel erstmals live am 20. Juni am Donauinselfest 2025 - wie immer bei freiem Eintritt!

Fans und Musikliebhaber:innen dürfen sich zudem auf eine Zugabe freuen: Nachdem Camo & Krooked und Christian Kolonovits bei Red Bull Symphonic 2020 das renommierte Wiener Konzerthaus schon einmal in einen Dancefloor verwandelt haben, bringen sie am 18. und 19. September 2025 eine Extended Version der Johann Strauss gewidmeten Show in das historische Ambiente. Der Ticketvorverkauf für beide Events startet am 17. März 2025, um 10 Uhr. Alle Informationen gibt es unter redbull.com/symphonic und johannstrauss2025.at