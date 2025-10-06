First Escape öffnet düsteren Märchenwald zu Halloween

Der Premium Escape Room-Anbieter First Escape in der Wiener Innenstadt feiert heuer seinen achten Geburtstag und lädt anlässlich Halloween in eine zauberhaft-düstere Märchenwelt ein.

Ein verlassener Märchenwald empfängt die Gäste von First Escape in der Himmelpfortgasse 17. Der Escape Room-Anbieter feiert sein achtjähriges Bestehen mit einem schaurig-unterhaltsamen Halloween-Abend voller Märchenfiguren, Rätsel und Gänsehaut. Das gesamte Erlebnis steht unter dem Motto "Es war einmal…" und beginnt bereits an der Eingangstür.

© First Escape

Die fünf Quests von First Escape verwandeln sich für eine Nacht in düstere Märchenwelten. Die Mitarbeiter treten vollständig in Figur auf und begleiten das Spiel als lebendige Märchencharaktere. Rotkäppchen, Schneewittchen, Rapunzel, der Rattenfänger von Hameln und der böse Wolf haben ihre magischen Gegenstände in den fünf Spielräumen versteckt. Rumpelstilzchen versucht, diese Gegenstände an sich zu bringen, doch auch er weiß nicht, wo sie sich befinden. Die Spieler müssen sich entscheiden, ob sie Rumpelstilzchen unterstützen oder den Märchenfiguren helfen und so ein Happy End ermöglichen. Begrüßt werden die Gäste mit kreativen Drinks wie dem "Kuss der Hexe" oder dem "Froschkönig".

© First Escape

Unvergesslich gruseliger Märchenhorrorabend

"Halloween ist einer unserer Lieblingstage im ganzen Jahr. Unsere Crew hat sich wieder einmal kreativ ausgetobt, um ein Rundumerlebnis zu konzipieren, das Spielfans einen unvergesslichen Abend beschert", sagte Aris Venetikidis, Geschäftsführer von First Escape. Während des gesamten Spiels treten die Märchenfiguren aktiv in Erscheinung und geben Hinweise, wenn diese gebraucht werden. Am Ende warten Fotomöglichkeiten mit den Charakteren auf die Gäste.

© First Escape

"Es lohnt sich, sobald wie möglich einen Spielslot mit Freunden oder Familienmitgliedern zu buchen, da der Abend erfahrungsgemäß schnell ausgebucht ist", sagte Venetikidis. Die Halloween-Specials finden am 31. Oktober zwischen 17.30 Uhr und 23.00 Uhr statt, der letzte Spielbeginn ist um 22.00 Uhr. Buchungen sind ab sofort zu den regulären Preisen möglich. Wer das Besondere sucht, erlebt hier ein interaktives Märchen voller Überraschungen.