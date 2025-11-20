Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Fix! Mindestsicherung wird gekürzt
© APA/HELMUT FOHRINGER

Wiener Landtag

Fix! Mindestsicherung wird gekürzt

20.11.25, 11:14
Teilen

Der Wiener Landtag hat am Mittwoch eine Novelle beschlossen, bei der die Mindestsicherung ab 2026 gekürzt wird. Den Anspruch verlieren damit unter anderem subsidiär Schutzberechtigte.

Subsidiär schutzberechtigte Personen werden also ab dem nächsten Jahr in die Grundversorgung fallen. Auch jene Geflüchteten, die schon jetzt den Status bekommen haben.

Doch auch normale Familien werden Einschnitte befürchten müssen. Wie das Rathaus verlauten ließ, wird eine Familie mit fünf Kindern durch die Neuregelung bei der Mietbeihilfe rund 400 Euro weniger pro Monat kassieren.

Für das Wohnen zweckgewidmete Beiträge werden künftig auch bei Kindern von der Mietbeihilfe abgezogen. WGs werden Familien gleichgestellt, wodurch die Bezugshöhe für Einzelpersonen sinkt und auch Sonderzahlungen werden wohl deutlich gekürzt.

Kritisierte Praxis bleibt unverändert

Lediglich die Regierungsfraktionen SPÖ und NEOS gaben ihre Zustimmung zu dieser Umsetzung. Die Grünen fürchten Auswirkungen für Kinder und Menschen mit Behinderung, ÖVP und FPÖ waren grundsätzlich positiv gestimmt, fordern aber noch mehr Maßnahmen in diese Richtung.

Keine Änderung wird es bei den Beträgen pro Kind geben. Unabhängig von der Anzahl der Kinder in einer Familie, wird jedes denselben Betrag bekommen - 326 Euro pro Monat. Diese Regelung erhielt immer wieder Kritik. Bei Alleinstehenden und Alleinerziehern bleibt es beim Satz von rund 1.209 Euro pro Monat.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden