Gestohlene Food-Trucks von Polizei in Polen entdeckt

LKA-Ermittlern gelang es, die gestohlenen Fahrzeuge in Polen ausfindig zu machen.

Wien. Es war eine regelrechte Pechsträhne: Erst explodierte einer der beliebten Food-Trucks von LaBux Kitchen wegen einer technischen Panne, plötzlich waren zwei weitere der beliebten Trailer aus Wien-Floridsdorf verschwunden. Die rollenden Küchen im amerikanischen Stil wurden in der Nacht auf den 26. Mai gestohlen. Jetzt hat sie die Polizei mit Hilfe ausländischer Kollegen entdeckt. In einem Hinterhof in Polen. Gestohlen wurden die Fahrzeuge offenbar von einem Pärchen (41, 42), inzwischen ist die Festnahme angeordnet. Die beiden sollen wegen schweren Diebstahls in Wien vor Gericht gestellt werden.