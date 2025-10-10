Grande Finale: Wiener Wiesn geigt ein letztes Mal auf

Die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat. Das müssen sich die Fans der Wiener Kaiser Wiesn auch denken, denn das Oktoberfest geht in sein finales Wochenende. Dafür stehen noch einmal zahlreiche Highlights am Programm.

Es sind die letzten drei Tage der Wiener Wiesn 2025, 16 Tage lang wurde bereits gefeiert. Neben den bekannten Attraktionen und der Kulinarik am Gelände, haben die drei Zelte spezielles Programm im Angebot. Den Auftakt zum Grande Finale macht der Freitag, im Zeichen des Bundeslands Tirol.

Los geht es um 11:30 Uhr mit dem Eintritt zum Festgelände und auch zu den drei Festzelten. 30 Minuten später legt die Musi schon los. Im Gösser-Zelt spielen Die Lauser Oberkrainer mit Claudia Hinker, im Wiesbauer-Zelt die Blaskapelle AlpenDudler und im Kaiser Zelt die Hochlandmusikanten.

Samstag im Zeichen des Grünen Herzes

Den restlichen Freitag gibt es im Gösser-Zelt noch Erwin Aschenwald und die Mayerhofer, sowie natürlich Die Lauser ab 19:30 Uhr. Im Wiesbauer folgen Die Joglländer und zum Abschluss Die Südsteirer. Trenkwalder und Wildbach spielen im Kaiser Zelt. Wer in keinem der Zelte Platz findet, der bekommt im Wiesn Dorf Radio U1 TirolLive, 4/5 Blech Wutzlpold, Duo Amore und vieles mehr.

Die Lauser © Stefan Diesner

Der Samstag beschließt dann die Bundesländertage, diesmal mit der Steiermark. Am Gelände gibt es die Schuhplattler Wenigzell oder die Outbackbradler auf die Ohren. Das Gösser-Zelt hat die Marktmusikkapelle Vorau, Zwirn und ein letztes Mal Die Lauser im Angebot. Im Wiesbauer-Zelt sind es der Musikverein Birkfeld, nordwand. und wie schon am Vorabend Die Südsteirer. Außerdem spielen die Marktmusikkapelle Passail, Steirerzeit und Wildbach im Kaiser Zelt.

Sonntag mit komplett kostenfreiem Eintritt

Am Sonntag geht es dann natürlich ins große Finale der Kaiser Wiesn 2025. Deshalb geht es bereits um 11:00 Uhr im Gösser-Zelt los mit Radio Grün Weiß und Live-Frühshoppen, eine Stunde später gibt es eine Überraschung der Veranstalter. Die jungen Zillertaler spielen noch von 14:45 bis 17:30 Uhr, einen späten Act gibt es in allen drei Zelten nicht mehr.

Im Wiesbauer spielen Die Wettlmusikanten ab 11:30 Uhr, erneut nordwand. danach. Das Kaiser Zelt bietet zum Abschluss Die Oberkrainer Spüleit und ROCKIES. Da es keine späten Auftritte mehr gibt, ist der Sonntag daher den ganzen Tag mit freiem Eintritt zu genießen.

Und dann heißt es auch schon wieder ein Jahr warten, bis die Wiener Kaiser Wiesn zurückkehrt. Es gilt die drei Tage also auszukosten!