Grusel-Taxi bringt Fahrgäste kostenlos zur Halloween-Party

Ein Taxi, das aussieht wie eine fahrende Geisterbahn, kurvt am Halloween-Abend durch Wien. Drinnen warten nicht nur gute Stimmung und schräge Deko, sondern auch eine Gratisfahrt direkt zur nächsten Party. Wer Glück hat, wird mitgenommen und landet mitten im Hexenkessel der Stadt.

Zu Halloween fährt düst am Freitag ein ganz besonderes Taxi durch Wien. Das "HalloWien Taxi" der Wiener Taxi-Innung ist festlich geschmückt und von 18 Uhr bis Mitternacht in der ganzen Stadt unterwegs. Wer das auffällige Fahrzeug entdeckt, darf kostenlos zusteigen und sich direkt zur Halloween-Party seiner Wahl bringen lassen.

"Mit dieser Aktion wollen wir zeigen, dass dein Wiener Taxi immer für dich da ist, allen voran auch an besonderen Tagen wie Halloween", sagte Resul Ekrem Gönültaş, Obmann der Wiener Taxi-Innung. "Wir verbinden Service mit Spaß und setzen ein Zeichen für Verlässlichkeit und lokale Mobilität." Das Fahrzeug ist nicht zu übersehen und bringt neben Mitfahrgelegenheiten auch Stimmung in den Straßenverkehr. Die Taxi-Innung spricht gezielt Feierfreudige, Nachtschwärmer und Halloween-Fans an, die sicher und stilvoll durch die Nacht kommen wollen.