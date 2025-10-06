Hallenbad Floridsdorf nimmt Betrieb etappenweise auf

In Floridsdorf kehrt das Leben ins Hallenbad zurück. Nach eineinhalb Jahren voller Baustellenlärm und verschobener Termine beginnt endlich die schrittweise Wiedereröffnung.

In Floridsdorf kehrt endlich wieder Leben ins Hallenbad zurück. Eineinhalb Jahre lang blieb die beliebte Freizeitoase geschlossen, doch nun dürfen sich Wasserratten und Erholungssuchende auf eine schrittweise Rückkehr freuen. Ab dem 7. Oktober beginnt die langersehnte Wiedereröffnung, und mit ihr fließt auch ein Stück Lebensqualität zurück in den Bezirk.

Die Sanierungsarbeiten starteten im Juli 2024 und sollten ursprünglich im Frühjahr 2025 abgeschlossen sein. Doch gleich zweimal mussten Badegäste ihre Hoffnungen begraben. Erst wurde der Termin in den Herbst verschoben, dann erneut, ohne klares Datum. Jetzt ist der neue Zeitplan endlich fixiert. Zuerst öffnet die Schwimmhalle mit Sport- und Nichtschwimmerbecken, drei Wochen später folgen Kinderbereich und Sauna im zweiten Stock. Ab Mitte November steht schließlich auch die Sauna im dritten Stock wieder zur Verfügung.

Schäden sorgten für Verzögerungen

Die Verzögerungen sorgten für reichlich Frust. Ursache waren laut Stadt Wien Schäden im Gebäude, die erst bei den laufenden Arbeiten sichtbar wurden. Diese unvorhergesehenen Probleme verlängerten die Bauzeit deutlich. Wer auf Badespaß hoffte, wurde immer wieder vertröstet, was besonders Familien und Stammgäste hart traf.

Doch mit dem neuen Fahrplan kommt Bewegung ins Wasser. Die schrittweise Öffnung gibt den Menschen in Floridsdorf endlich etwas zurück, das ihnen lange gefehlt hat.