Hermesvilla wird um 1,9 Millionen Euro saniert

Der Wiener Umweltausschuss hat ein Paket für die Hermesvilla geschnürt. Insgesamt fließen 1,9 Millionen Euro in die Sanierung der historischen Fassade. Die Arbeiten im Lainzer Tiergarten starten noch heuer.

Die Fassade der Hermesvilla im Lainzer Tiergarten muss saniert werden, um das historische Gebäude langfristig zu erhalten und aufzuwerten. Die Sanierung umfasst die Instandsetzung von Stein- und Sichtziegelflächen, die Instandsetzung und Neuherstellung von Verblechungen und die Sanierung der Metallteile. Noch heuer startet die erste Sanierungsetappe, dafür wurden 1,9 Mio Euro beschlossen.

"Der Lainzer Tiergarten ist ein beliebtes Naherholungsgebiet, die Hermesvilla ein wichtiger Besuchermagnet", betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). "Durch die mit dem Bundesdenkmalamt abgestimmten Maßnahmen wird gewährleistet, dass das kulturelle Erbe in seiner Originalform erhalten bleibt."

Park der Artenvielfalt

Zusätzlich fließen 300.000 Euro in die Donaustadt. Dort wird der Park der Artenvielfalt weiterentwickelt und als naturnaher Raum mit Bäumen gestaltet. Dieser Bereich soll die Artenvielfalt fördern und der Bevölkerung als besonderes Erholungsgebiet dienen.