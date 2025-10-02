Heute treffen sich Hunderte zum Pudding-Essen mitten in Wien

Um 17 Uhr versammeln sich hunderte Jugendliche am Stephansplatz, um gemeinsam Pudding mit einer Gabel zu essen.

Spätestens seit Armin Wolf live in der ZiB2 Pudding mit einer Gabel aß, ist der Social-Media-Trend auch in Österreich angekommen.

Bereits vergangene Woche trafen sich hunderte Jugendliche im Burggarten, um einfach nur miteinander zu reden und Pudding mit der Gabel zu essen.

Am heutigen Donnerstag kommt es nun um 17 Uhr am Stephansplatz zum nächsten Pudding-Event.Weitere Treffen sind auch in Innsbruck, Graz und Linz geplant.