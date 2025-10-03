Highlights der Langen Nacht der Museen in Wien

131 Museen und Sammlungen öffnen am 4. Oktober bei der "ORF-Langen Nacht der Museen" in Wien ihre Pforten und bieten ein umfassendes und abwechslungsreichesProgramm für alle Besucher. Zudem haben 60 Häuser spezielle Programme für Kinder vorbereitet. Die Auswahl könnte kaum vielfältiger sein.

Der "Treffpunkt Museum" am Maria-Theresien-Platz ist der Ausgangspunkt der Busroute 1. In Intervallen von ca. 15 Minuten werden zwischen 18.00 und 24.00 Uhr die Veranstaltungsorte, die auf der Route liegen, angefahren. Das "Lange Nacht"-Ticket um 19 Euro gilt auch als Fahrschein für die Shuttlebusse von 18.00 bis 24.00 Uhr und für die Verkehrsmittel des öffentlichen Verkehrs sowie auch als Fahrschein für Kinder unter zwölf Jahren in Begleitung des Karteninhabers.

© ORF/Hans Leitner

Spannende Highlights an verschiedensten Stationen

Die Albertina Modern zeigt mit Damien Hirst einen der bedeutendsten Künstler der Gegenwart, der mit seinen Gemälden, Skulpturen und Installationen internationale Anerkennung gefunden hat.

Das Museum House of Strauss widmet sich dem Leben und Werk von Johann Strauss. Besucher tauchen in eine multimediale Welt ein, die das musikalische Erbe derStrauss-Dynastie eindrucksvoll erlebbar macht.

Im Kunsthistorische Museum können Nachtschwärmer die vielfältigen Sammlungen des Museums erkunden und faszinierende Objekte aus fünf Jahrtausenden bestaunen. Das Museum bietet wieder ein spannendes Angebot, darunter Highlight-Führungen durch die Gemäldegalerie, die Ägyptisch-Orientalische Sammlung, die Kunstkammer, das Münzkabinett oder die Antikensammlung.

Das Jüdische Museum Wien bietet einen Einblick in Geschichte und Gegenwart der Wiener Jüdinnen und Juden und vermittelt die Bandbreite des jüdischen Lebens in Wien. Auf Besucher*innen der Langen Nacht der Museen warten im Museum einige Highlights wie Schwerpunktführungen, ein Hebräisch Kurs und ein Konzert.

Das KunstHausWien zeigt die weltweit größte Sammlung der Werke Friedensreich Hundertwassers. Im Sinne seiner Vision werden zeitgenössische Kunstausstellungen mit Fokus auf Ökologie präsentiert. Derzeit ist Julius von Bismarcks „Normale Katastrophe“ zu sehen.

Das Haus der Musik ist ein einzigartiges Erlebnismuseum. Hier können große und kleine Nachtschwärmerauf Entdeckungsreise ins Reich der Klänge gehen und dabei sogar Treppen zum Erklingen bringen.

Kunst- und Kulturerlebnis speziell für Kinder

Insgesamt 60 Wiener Museen bieten ein Programm an, das speziell auf die Interessen von Kindern zugeschnitten ist. Im "Kinderpass" wird jeder Besuch in einem speziell gekennzeichneten Kindermuseum vermerkt. Für jedes Kind, das mindestens drei Museen besucht und am jeweiligen Kinderprogramm teilgenommen hat, gibt es beim "Treffpunkt Museum" ein kleines Geschenk.

Als eines der ältesten öffentlichen Kunstmuseen weltweit präsentiert das Obere Belvedere Werke vom Mittelalter bis in die Gegenwart, darunter den berühmten "Kuss". Auch für Kinder wird es im Oberen Belvedere bei dem Game-Abenteuer "The Fantastic Palastics – Mission Museum" aufregend. Die Entdeckungsreise schickt die Kids zu den Kunstschätzen des Belvedere.

von Gustav Klimt.

Das MAK beheimatet eine umfassende Sammlung von angewandter Kunst, Design und Gegenwartskunst. Im offenen Familien-Workshop können gemeinsam reich gemusterte Nachtfalter, "Saturday Night Flyer" oder aufgeputzte nächtliche Überflieger gestaltet werden.

Eltern können mit ihren Kindern der Bezirksgeschichte im Bezirksmuseum Alsergrund auf den Grund gehen. Neben einer detektivischen Entdeckungstour samt Rätsel und Quiz bietet das Museum Kinderlesungen und eine Kreativwerkstatt.

Kinder bis zwölf Jahre haben bei der "Langen Nacht der Museen" freien Eintritt.