Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Im Walzertakt zwischen Wien und Baden
© WLB

Badner Bahn

Im Walzertakt zwischen Wien und Baden

06.10.25, 12:22 | Aktualisiert: 06.10.25, 13:29
Teilen

Zum Wochenende genossen viele Fahrgäste der Badner Bahn eine besondere Fahrt. Im Dreivierteltakt waren sie an sieben Haltestellen zwischen Wien und Baden mit dem Wiener Kabinett Orchester unterwegs, das mit Walzerklängen von Johann Strauss für Unterhaltung sorgte.

Unter anderem spielte das Orchester am Schedifkaplatz in Wien, bei der Haltestelle Vösendorf Shopping City Süd, in Wiener Neudorf oder bei der Endstelle Baden Josefsplatz.

Zu Bestaunen gab es die Klassiker vom Donauwalzer bis hin zur Tritsch-Tratsch-Polka. Das kleinste Orchester Wiens verkürzte den Fahrgästen mit beschwingten Melodien die Wartezeit und motivierte dabei zum Walzertanz.

Grund war natürlich der 200. Geburtstag des Walzerkönigs Johann Strauss, denn der weltberühmte Komponist war sowohl mit Wien als auch Baden eng verbunden. Immerhin hat er einst eine Villa in Schönau bei Triesting im Bezirk Baden besessen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden