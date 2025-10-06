Im Walzertakt zwischen Wien und Baden

Zum Wochenende genossen viele Fahrgäste der Badner Bahn eine besondere Fahrt. Im Dreivierteltakt waren sie an sieben Haltestellen zwischen Wien und Baden mit dem Wiener Kabinett Orchester unterwegs, das mit Walzerklängen von Johann Strauss für Unterhaltung sorgte.

Unter anderem spielte das Orchester am Schedifkaplatz in Wien, bei der Haltestelle Vösendorf Shopping City Süd, in Wiener Neudorf oder bei der Endstelle Baden Josefsplatz.

Zu Bestaunen gab es die Klassiker vom Donauwalzer bis hin zur Tritsch-Tratsch-Polka. Das kleinste Orchester Wiens verkürzte den Fahrgästen mit beschwingten Melodien die Wartezeit und motivierte dabei zum Walzertanz.

Grund war natürlich der 200. Geburtstag des Walzerkönigs Johann Strauss, denn der weltberühmte Komponist war sowohl mit Wien als auch Baden eng verbunden. Immerhin hat er einst eine Villa in Schönau bei Triesting im Bezirk Baden besessen.