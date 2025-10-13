Junge Frauen in Wien haben Angst beim Fortgehen

In einer Studie zum Fortgehverhalten von Jugendlichen und jungen Frauen zeigt sich, die Befragten haben oftmals Angst beim Fortgehen und am Weg nach Hause und haben zudem Erfahrungen mit sexueller Belästigung. Die Stadt Wien präsentierte die Studie und einen passenden Empowerment-Workshop.

Die "L&R Sozialforschung" führte die Studie durch. Der Großteil der 81 Befragten waren Frauen, im Alter zwischen 14 und 25 Jahren. Die Befragungen fanden zwischen November 2024 und Jänner 2025 statt.

Dabei wurde vor allem eines klar, wie die Stadt Wien erklärte: "Auch wenn Jugendliche aufgrund ihrer unterschiedlichen Ausgehgewohnheiten sowie je nach zugehöriger 'Szene' eine sehr heterogene Gruppe darstellen, sind Erfahrungen mit sexueller Belästigung für junge Frauen ein wahrnehmbarer Bestandteil des Fortgehens."

Schlüssel zwischen den Fingern nicht unüblich

Zudem sind auch Objektifizierung, Grenzüberschreitungen und ein Gefühl von Unsicherheit ständiger Bestandteil. Am Weg nach Hause nach dem Fortgehen werden bewusste Routen und teilweise auch öffentliche Verkehrsmittel als Ganzes ausgelassen, daher wird vermehrt zum Taxi gegriffen.

Auch ein Teilen des Standorts mit Freundinnen oder der Schlüssel zwischen den Fingern als mögliche Schutzwaffe kamen auf. Wünsche wurden geäußert für mehr Solidarität und Zivilcourage von umstehenden Personen, Sensibilisierung bei Männern und mehr "safe spaces".

© Larissa Rehbock

Die Wichtigkeit wurde auch damit unterstrichen, wie wichtig jungen Frauen das Fortgehen ist in der Zeit Post-Covid. Es sei ein Raum für Selbstverwirklichung, Zugehörigkeit und Spaß.

Workshop: Junge Frauen werden sensibilisiert

"Wien zählt zu den sichersten Städten der Welt. Umso mehr muss es selbstverständlich sein, dass junge Frauen - unabhängig der Uhrzeit und davon, ob sie auf ein Brauchtumsfest oder in einen Untergrundclub gehen - sich sicher fühlen", erklärte Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál bei der Präsentation.

Daher wird die Studie auch in den 5. Mädchen Empowerment Workshop mit einfließen. Das Thema ist "Sicher Fortgehen" und es sollen den weiblichen Jugendlichen ihre eigenen Rechte und Hilfsangebote nähergebracht werden. Außerdem wird gezeigt, wie sie mit sexueller Belästigung und Übergriffen umgehen können.

© Stadt Wien/David Bohmann

Der Workshop läuft im nächsten Jahr beim Frauenservice Wien am Friedrich-Schmidt-Platz 3 im 8. Bezirk. In Gruppen von neun bis 14 Teilnehmerinnen, im Alter zwischen 14 und 22 Jahren. Der Workshop ist kostenlos, dauert vier Stunden und kann online bei der MA57 gebucht werden.