Koffer-Leiche: Opfer erwürgt, Killer gefasst!

Wien. Seit ein Passant vor einer Woche am Freitagnachmittag am helllichten Tag eine männliche Leiche in einem Koffer im Bereich der Quellenstraße aufgefunden hat, laufen die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, Leib/Leben hinsichtlich eines Gewaltdeliktes auf Hochtouren. Entgegen den Spekulationen anderer Medien war es kein Stückel-Mord, sondern: Ein offenbar sehr kleiner Mann war richtiggehend in den Koffer gestopft worden - dabei wurden ihm post mortem fast alle Knochen gebrochen, ein Fuß ragte noch heraus, wurde aber durch eine darübergelegte Jacke beim Abstellen bei den Mistkübel neben den Schrägparkplätzen verdeckt.

Opfer und Täter sind "gute Bekannte"

Im Zuge der Ermittlungen vor allem in unmittelbarerer Nähe zum Auffindungsort konnte die Identität des Opfers geklärt werden. Bei der aufgefundenen Person handelt es sich um einen 59-jährigen Österreicher. Der gerichtsmedizinische Befund ergab, dass der Mann durch Strangulation zu Tode gekommen ist - mit einem Handtuch oder einem Gürtel.

Im Zuge von Ermittlungen im engeren Umfeld des Opfers erhärtete sich schließlich der dringende Tatverdacht gegen einen 28-jährigen österreichischen Staatsbürger. Opfer und Täter sind nicht miteinander verwandt, Insider-Infos zufolge waren sie "gute Bekannte". Einen mafiosen Hintergrund soll es auch nicht geben. Dass die Leiche mit Plastik umwickelt wurde, in einem Koffer landete, der im öffentlichen Raum abgestellt wurde, dürfte ein reines Entsorgungsproblem des Killers, der nicht wusste, wohin mit dem Toten.

Festnahme in Favoriten - Motiv unklar

Der Verdächtige wurde am 06.03.2025 in den Abendstunden in Wien-Favoriten von den Beamten des Landeskriminalamtes Wien vorläufig festgenommen. Er wird in den nächsten Stunden von den Beamten hinsichtlich des Tatverdachtes und weiterer Hintergründe umfassend einvernommen. Begleitend sind laut Polizei noch umfangreiche Ermittlungen zur vollständigen Klärung des Falles durchzuführen. Von einem Geständnis bzw. der Klärung der Frage nach dem Motiv ist man offenbar noch meilenweit entfernt.