Ladendieb griff Detektiv an: Blutende Nase und Prellungen

Ein ÖBB-Sicherheitsdienstmitarbeiter kam zu Hilfe.

Die Polizei wurde am späten Samstagvormittag aufgrund eines aggressiven Ladendiebes in einem Bekleidungsgeschäft am Hauptbahnhof alarmiert.

Als die Beamten ankamen, wurden sie bereits vom Ladendetektiv erwartet, der eine blutende Nase sowie Prellungen und Schürfwunden im Gesicht aufwies. Er gab an, den jungen Angreifer beim Verlassen des Geschäftes mit mehreren unbezahlten Bekleidungsartikeln beobachtet zu haben. Als er schließlich versuchte, den Ladendieb zu stoppen, habe dieser die Gegenstände fallen lassen, ihm einen Schlag gegen die Brust versetzt und ihn mehrmals mit der Faust ins Gesicht und gegen den Kopf geschlagen.

ÖBB-Mitarbeiter kam zu Hilfe

Dank der Hilfe eines Sicherheitsmitarbeiters der ÖBB habe er den Dieb festhalten und an seiner Flucht hindern können. Der 20-jährige Slowake, gegen den bereits zu einem früheren Zeitpunkt ein Aufenthaltsverbot für das Bundesgebiet ausgesprochen worden war, zeigte sich zu den Tatvorwürfen teilweise geständig. Er wurde vorläufig festgenommen. Der Ladendetektiv wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in häusliche Pflege entlassen.

Der 20-Jährige wurde wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls und der Körperverletzung angezeigt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.