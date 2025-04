Keller-Leiche beim Steffl: Kripo ermittelt

Nach einem Brand mit einem Toten in der Spiegelgasse in der Wiener Innenstadt hat die Polizei am Dienstag Ermittlungen aufgenommen.

Die Auffindungsumstände waren laut Sprecherin Anna Gutt "bedenklich". Der Mann wurde leblos im Keller gefunden, nachdem die Wiener Feuerwehr am späten Montagabend zu dem Brand in die City gerufen wurde. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt nun. Dreister Luxus-Diebstahl: Ex-Ferrari der Familie Lugner gestohlen!

Einsatzkräfte um 23.00 Uhr alarmiert Alarmiert wurden die Einsatzkräfte um 23.00 Uhr, wie Feuerwehrsprecher Christian Feiler der APA sagte. Acht Fahrzeuge rasten zum Brandgeschehen. 35 Mann löschten das Feuer bis 3.00 Uhr. Im Zuge dessen wurde die leblose Person entdeckt und an die Wiener Berufsrettung übergeben.

12/12 Spurensicherung vor Ort Um wen es sich bei dem Mann handelt und ob er in dem Haus gewohnt hat, ist laut der Polizeisprecherin noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Beamten des Landeskriminalamtes konnten noch nicht in das Haus, weil die Räume völlig verraucht sind. Das Gebäude muss zunächst entlüftet werden, erst dann kann die Spurensicherung ihre Arbeit aufnehmen.