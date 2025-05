Aktion zum Vatertag: Top-Angebote bei Wien Ticket

Zum Vatertag wartet Wien Ticket mit einer Reihe an besonderen Preis-Aktionen bei Live-Events für die ganze Familie auf.

Am 8. Juni ist Vatertag! In Österreich wird er traditionell am zweiten Sonntag des Monats gefeiert und gibt Anlass, die Papas im Land mit Blumen sowie kleinen Geschenken zu ehren. Im Gegensatz zum Nachbarland Deutschland handelt es sich hierzulande allerdings nicht um einen gesetzlichen Feiertag.

Um diesen besonderen Tag zum Erlebnis für die ganze Familie zu machen, hat sich Wien Ticket Folgendes einfallen lassen: Egal ob Papa ein Kabarettkönig, Kulturliebhaber oder Erlebnisjäger ist - mit einem unvergesslichen Live-Erlebnis kann man ihm eine Freude bereiten, die bleibt.

Highlights der Vatertagsaktion

Bei der Vatertagsaktion von Wien Ticket, einem Unternehmen der Wien Holding, von 30. Mai bis inklusive 9. Juni ist für jeden Papa das passende Ticket dabei:

Mario Barth, Wiener Stadthalle, 21. Februar 2026, -30%

Jedermann Reloaded 2.0, Wolkenturm Grafenegg, 26. Juni 2025, -25%

Wiener Kabarettfestival, Wiener Rathaus, 29. Juli bis 2. August 2025, -25%

Wiener Kaiser Wiesn, Wiener Prater, 25. bis 27. September 2025, -25%

Longines Global Champions Tour, Schloss Schönbrunn, 26. - 28. September 2025, -20%

18. Kabarettgipfel, Wiener Stadthalle, 17. & 18. November 2025, -25%

Max und Moritz, Metropol Pawlatschen, 12. Juni 2025, -30%

Best Friends Summer Special, CasaNova Vienna, 15. Juni 2025, -25%

Zeitenwalzer, Wiener Riesenrad, Termine bis 14. Dezember 2025, -25%

Masters of Dirt, Wiener Stadthalle, 13. - 15. März 2026, Frühbucheraktion

Baller Island, It’s my life, Forever Young sowie Millenium Beats, Donauinsel Wien, 17., 18., 24. & 25. Juli 2026, Frühbucheraktion

Die Angebote sind ab 30. Mai online unter https://www.wien-ticket.at/de/sonstiges/vatertagsaktion, im Wien Ticket Call Center unter 01/58885 (Montag bis Samstag, Feiertage ausgenommen, zwischen 8:00 Uhr und 20:00 Uhr) sowie am Wien Ticket Pavillon bei der Staatsoper buchbar.