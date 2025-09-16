Grüner Spatenstich am Kramreiterweg in Wien-Floridsdorf

Neugestaltung: In Wien 21 setzt man ein klares Zeichen für Klimaschutz und urbane Lebensqualität: Mit dem offiziellen Spatenstich beginnt die Umgestaltung der Parkanlage am Kramreiterweg.

Die Grünfläche verbindet den Bahnhof Floridsdorf mit der Volkshochschule in der Kramreitergasse und wird täglich von zahlreichen Fußgängerinnen und Fußgängern genutzt. Die Initiative entstand aus dem engagierten „Klimateam“ und wird nun im Rahmen der „21 Projekte für den 21. Bezirk“ umgesetzt. Ziel ist ein sicherer, grüner und attraktiver Durchgang, der den Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner spürbar aufwertet. „Parks sind mehr als Grünflächen – sie sind Orte zum Durchatmen, zum Begegnen, zum Wohlfühlen. Dass dieser Umbau auf Anregung des Klimateams entstanden ist, zeigt, wie viel möglich ist, wenn Bürgerinnen und Bürger mitgestalten“, betont Bezirksvorsteher Georg Papai.

Mehr Platz zum Gehen und neue Ausstattung Erholung. Die Parkanlage wird um insgesamt 145 m² erweitert, davon 118 m² neue Grünfläche. Möglich wird dies durch die Umwandlung von Schrägparkplätzen und eine verbesserte Wegführung für Fußgängerinnen und Fußgänger. Der Hauptweg wird gepflastert, Entwässerung und Beleuchtung modernisiert, sodass der Park auch in den Abendstunden sicher nutzbar ist. Neue Sitzgelegenheiten, ein Tisch mit Schachbrett, zusätzliche Abfallbehälter und ein öffentlicher Trinkbrunnen machen den Ort einladender, besonders für VHS-Besucher und Menschen, die zwischen Franz-Jonas-Platz und Floridsdorfer Markt zu Fuß unterwegs sind. Das Projekt unterstützt die Ziele der Wiener Klimamusterstadt.