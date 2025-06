Neuer Küchenchef in der Brasserie im The Guesthouse Vienna

In der Brasserie im stilvollen The Guesthouse Vienna am Albertinaplatz steht ein neuer Küchenchef am Herd - Florian Oswald. Er interpretiert Frühstück & Brunch neu. Das Lokal zählt auch weiterhin zu den Top-Adressen für Frühstück in Wien – täglich von 6.30 bis 18 Uhr.

Brasserie im The Guesthouse Vienna © The Guesthouse Vienna × Die Brasserie im eleganten The Guesthouse Vienna am Albertinaplatz zählt seit Jahren zu den beliebtesten Frühstücks- und Brunch-Spots der Stadt. Ab 19. Juni bringt der neue Küchenchef frischen Wind nicht nur in die Frühstückskarte: Florian Oswald, ein kulinarischer Weltenbummler mit Erfahrung von Streetfood bis Sterneküche, übernimmt ab sofort die gastronomische Leitung. Und das dürfen sich die Gäste vom neuen Chefkoch erwarten, der seine Küchenlinie so beschreibt: "Mein Zugang zum Kochen ist geprägt von all den internationalen Inspirationen, Geschmackskombinationen, Gewürzen und Aromen, die ich während meiner intensiven Zeit des Reisens und Unterwegs-Seins erleben durfte: New York, Singapur, Japan, China, Thailand, Indien und viele andere. Dabei habe ich mich immer auf neue Geschmackserlebnisse eingelassen, z.B. in Food Courts und Street Food-Küchen – und oft habe ich auch mitgekocht und mir Zubereitungsarten und Zutaten erklären lassen. Fusion spielt eine ganz große Rolle bei meinen Kreationen: Dabei kombiniere ich die asiatische mit der Wiener Küche, ebenso wie mit Einflüssen aus Indien, dem Orient, der Levante und aus Frankreich." Neue Frühstückskarte ab 19. Juni © The Guesthouse Vienna × Oswald bringt frischen Wind ins Frühstückskonzept

Mit internationalen Einflüssen, nachhaltigen Ideen und viel Raffinesse hebt Oswald das Frühstückserlebnis auf ein neues Niveau. Neben beliebten Klassikern wie Eggs Florentine, hausgemachtem Granola oder French Toast bereichern nun auch kreative Neuinterpretationen die Frühstückskarte. Zu den Highlights zählen etwa eine vegane Shakshuka mit Tofu, Jalapeños und Basilikum, eine pflanzliche Variante der „Austern Rockefeller“ mit Austernpilzen oder Trüffel sowie exklusive Frühstücks-Delikatessen wie Mandarin-Kaviar mit Avocado und Zitronencreme mit gebratener Avocado, Brot und Zitronen-Creme. „Queen Mary“ Baked Beans mit knusprigem Speck und Spiegelei, Avocado Hummus mit Olivenöl und Joghurt, orientalisches Sandwich mit Hummus, Zwiebel, Rührei, Kirschtomaten und Petersilie, Chiapudding im Glas mit Himbeeren. French Toast, wahlweise mit Ahornsirup, Butter und Zucker oder mit Mascarpone und Erdbeeren. Klassiker bleiben auf der Karte © The Guesthouse Vienna × Kein Tiefkühlhaus - Frische, die man schmeckt

Saisonale Angebote und lokale Zutaten sind mir extrem wichtig, ebenso wie die Frische der Lebensmittel, die Oswald zubereitet udn verrät: "Wir werden im Guesthouse täglich neu beliefert – wir verfügen nämlich über kein Tiefkühlhaus. Diese Frische schmeckt man auch bei den Gerichten, die wir servieren." Beim Angebot an Salaten spielt künftig die Saisonalität eine noch stärkere Rolle. Passend zum Sommer wird ab Juni serviert: Wassermelonen-Salat mit Gurke und gegrillten Jakobsmuscheln. Lauwarmer Lauch-Salat mit Ei, Estragon und Chevre Chaud. Ceasar Salad mit Römer Salat, Maishendlbrust und Grana. Crevetten „Louis Armstrong“ mit Salatherzen, Champignons, Dille, rotem Zwiebel und Cocktailsauce.

Die Vorspeisen-Auswahl ist geprägt von Leichtigkeit: Thunfisch Tartar mit Kiwi, Jungzwiebel und Kapern Pop-Corn. Gegrillte Melanzane mit Wildkräuter-Salat, Erdäpfel-Creme und schwarzem Trüffel. Gekochte Artischocke mit Kräuter-Aioli.

Bei den Suppen kann zwischen einer würzigen Tom Kha Gai mit Kokosmilch, Gemüse und Koriander sowie einer Wassermelonen-Kaltschale mit gerösteten Sonnenblumenkernen gewählt werden.

Zu den Hauptspeisen-Klassikern – Wiener Schnitzel vom Kalb mit Erdäpfel-Vogerlsalat, Steak vom Rinderfilet und Moules frites mit Sauce Rouille – gesellen sich vier neue Kreationen: Gegrillter Octopus mit Avocado-Orangen-Salat und Cashews. Rosa gebratenes Thunfischsteak mit Röstzwiebel-Mantel, Wasabi-Kartoffelpüree und Himbeeren. Gebratene Süßkartoffel (vegetarisch) mit Limette, Granatapfelkernen, Joghurt, Shiso-Blättern, Kichererbsen und Rucola. Cremige Tagliatelle mit Trüffelsauce und Burrata.

Die Stars der Dessertkarte sind: Topfenknödel mit Butter-Brösel und Erdbeer-Ragout. Schokokuchen „Death by Chocolate“ mit Vanilleeis und Schokosauce. Pistazien-Tiramisu. Zitronen Sorbet mit Wodka und Minze. Komplettiert wird das Angebot mit kleinen Gerichten für Zwischendurch: Lobster Brioche. Jahrgangssardinen. Tartines Mediterranéennes mit Tomate, Kräuterseitlingen und Rucola. Sauerkraut-Speck-Hummus mit Zitronenöl und frittierter Petersilie. Piments d’Espelette. Marinierte grüne Oliven mit Rosmarin. Sacherwürstel mit Senf, Kren und Bio-Handsemmel.Der Business Lunch wird wie bisher jede Woche neu kreiert und sorgt mit der Wahlmöglichkeit von Salat oder Suppe als Vorspeise sowie drei Hauptspeisen – Fisch, Fleisch oder vegetarisch – für abwechslungsreichen Genuss zur Mittagszeit.