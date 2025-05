Schönbrunn: Prunkraum der Habsburger wird restauriert

Eine spezielle "Raum-im-Raum"-Konstruktion ermöglicht die Durchquerung des Zeremoniensaals während der Arbeiten in der habsburgischen Sommerresidenz.

Der Zeremoniensaal von Schloss Schönbrunn, einer der bedeutendsten Prunkräume der habsburgischen Sommerresidenz, wird aktuell einer umfassenden Gesamtrestaurierung unterzogen. Ziel ist es, die historische Ausstattung in ihrer kunsthistorischen und kulturgeschichtlichen Bedeutung langfristig zu sichern und für kommende Generationen zu bewahren, berichtete die Schönbrunn Group am Mittwoch in einer Aussendung.

Der Zeremoniensaal diente am Hof Maria Theresias als Zweite oder Große Antekammer, also als Vorzimmer zum Audienzzimmer von Kaiser Franz I. Stephan. Für feierliche Anlässe wie Taufen oder Ordensverleihungen wurde ein Thronbaldachin installiert. Heute hängt an dieser Stelle eines der bekanntesten Porträts Maria Theresias, das sie als "erste Dame Europas" in einem kostbaren Kleid aus Brabanter Spitze zeigt.

Herzstück des Raumes ist die Gemäldeserie zur Hochzeit von Erzherzog Joseph mit Prinzessin Isabella von Bourbon-Parma, einer politisch bedeutenden Verbindung mit dem französischen Königshaus. Der Bilderzyklus stellt die Feierlichkeiten anlässlich der Vermählung des ältesten Sohnes und Nachfolgers Maria Theresias mit der Enkelin des französischen Königs Ludwig XV. dar.

Restaurierung der Gemälde direkt im Schloss

Die monumentalen Gemälde wurden fachgerecht von den Wänden abgenommen und bleiben in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt zur Restaurierung im Schloss, wofür ein temporäres Atelier eingerichtet wurde, hieß es. Um die Restaurierung der Wandvertäfelungen und der Decke unter bestmöglichen Bedingungen durchführen zu können, wird der Saal in eine "Raum-im-Raum"-Konstruktion eingebettet. Diese architektonische Lösung in Form eines Gerüstes mit Plattform ermöglicht es dem Publikum, den Raum weiterhin zu durchqueren - trotz der laufenden konservatorischen Arbeiten und ohne Einschränkung des Rundgangs. Der Abschluss der Arbeiten wird Ende 2026 erwartet.