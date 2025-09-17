Sechs Jahre Frauenzentrum Wien – 30.000 Mal Hilfe für Frauen in Not

Unterstützt bei Trennung, Geldsorgen & Gewalt: Seit seiner Eröffnung im Jahr 2019 hat sich das Frauenzentrum der Stadt Wien in der Rathausstraße 2 zur zentralen Anlaufstelle für Frauen in belastenden Lebenssituationen entwickelt.

Fast 30.000 Beratungen wurden bisher gezählt – und der Bedarf wächst weiter. Die meisten Frauen suchen Rat bei Scheidung und Trennung – sie machen 38 Prozent aller Beratungen aus. Ebenfalls stark gefragt: Unterstützung bei psychischen Belastungen (15 %) und finanziellen Fragen (17 %). Auch das Thema Gewalt wird immer öfter angesprochen – inzwischen bei 11 Prozent der Gespräche.

Hier finden Wienerinnen Unterstützung

„Im Frauenzentrum wird jede Frau und jede Situation ernst genommen. Die vielen täglichen Beratungen zeigen, dass das Angebot des Frauenzentrums wichtiger denn je ist. In Wien können wir stolz sein, diese einzigartige Beratungseinrichtung etabliert zu haben. Denn hier gelingt es, Frauen in herausfordernden Lebenslagen zielgerichtet und direkt zu unterstützen. Es wird nach Wegen gesucht, Unterstützung angeboten und Möglichkeiten aufgezeigt.“, betont Frauenstadträtin Kathrin Gaál und ergänzt, dass gerade in kritischen Lebenslagen ist es wichtig, sofort zu handeln: Die große Stärke des Frauenzentrums ist dabei, dass Beratungen gebündelt angeboten werden können.

Gut informiert: Neue Schwerpunktthemen

Allein im letzten Jahr wurden 7.176 Beratungen durchgeführt – das sind 29 pro Arbeitstag. Das engagierte Team aus Psychologinnen, Juristinnen und Sozialarbeiterinnen berät telefonisch, per Mail oder persönlich. Bei akuter Gewalt vermitteln die Expertinnen sofort an Einrichtungen wie den 24-Stunden-Frauennotruf (Tel. 01/ 717 19). Heuer erweitert das Frauenzentrum sein Angebot:

• September: Start einer Workshopreihe Finanzbildung – zugeschnitten auf junge Frauen, ältere Frauen und Alleinerzieherinnen

• Oktober: Thementag Wohnen für Frauen 60+

• November: Thementag Allein mit Kind – Rundum gut informiert

Kostenlos, anonym & vertraulich

„Das Frauenzentrum ist heute wichtiger denn je. Hier gelingt es, Frauen in herausfordernden Lebenslagen direkt und zielgerichtet zu unterstützen“, so die Leiterin des Frauenservice Wien, Laura Wimmer.Das Frauenzentrum bietet Wienerinnen kostenlose und vertrauliche Beratung – auf Wunsch auch anonym. Terminvereinbarungen unter 01 408 70 66.