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Vienna City Beach Club
© VCBC

Kult-Event

Vienna City Beach Club lädt am Samstag zum "Nachtflug"

29.05.26, 08:18
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Party-Stimmung und Beach-Feeling mit den besten DJs am Vienna City Beach Club.

An drei unvergesslichen Sommerabenden an der Neuen Donau lädt der Vienna City Beach Club zu seinen "Nachtflug"-Events. Start ist kommenden Samstag, den 30. Mai im Kult-Club am Kaisermühlendamm.

Vienna City Beach Club

Vienna City Beach Club

© VCBC

Tagsüber coole Drinks und köstliche Snacks genießen und am Abend in eine Welt pulsierender Rhythmen von Tech House bis Melodic Techno eintauchen, während die DJ's Joris Kraft, Stefan Obermaier, Elian Dust und Mark Michael die Nacht zum Leben erwecken.

Elian Dust

Elian Dust

© Facebook

Beim "Nachtflug" wird der VCBC wird wieder zum Schauplatz kollektiver Ekstase, in der Freude, Freiheit und Leidenschaft Hand in Hand gehen. See you on the Dancefloor - bei freiem Eintritt!

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