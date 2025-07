Deal done: Wiener Ritz-Carlton geht an Dubai-Milliardär

Das Luxus-Hotel mit 200 Zimmern an der Ringstraße wechselt seinen Besitzer und gehört künftig dem aus Dubai stammenden Immobilien-Mogul Mohamed Alabbar.

Ein prestigeträchtiger Deal ist in der Wiener Innenstadt über die Bühne gegangen. Das legendäre Fünf-Sterne-Hotel Ritz-Carlton mit 200 Zimmern, zwei Restaurants, zwei Bars und neun Event-Locations wurde vom kasachischen Investmentfonds Verny Capital an den aus Dubai stammenden Immobilien-Mogul Mohamed Alabbar verkauft. Medienberichten nach sollen um die 110 Millionen Euro geflossen sein. Der neue Besitzer ist übrigens kein Unbekannter. Alabbar gehört unter anderem auch der Burj Khalifa in den Vereinigten Arabischen Emiraten - das höchste Gebäude der Welt.

© The Ritz-Carlton, Vienna

Ursprünglich wurde das Luxushotel an der Wiener Ringstraße von der BAI (Bau Austria Immobilien) errichtet - unter dem Namen Shangri-La. 2021 übernahm Verny Capital das Gebäude und beauftragte Marriott International mit dem Management unter der Marke Ritz-Carlton. Jetzt hat Alabbar, agierend über seine Firma Emaar Properties, besagtes Luxushotel am Ring übernommen.

© The Ritz-Carlton, Vienna

Alabbar ist groß im Geschäft: Er realisierte nicht nur den Burj Khalifa mit 205 Stockwerken, sondern auch Downtown Dubai mit über 1.800 Shops und 35.000 Wohnungen sowie die weltberühmte Dubai Mall. Außerdem besitzt er Anteile an über 70 Hotelmarken, darunter St. Regis, Armani Hotels, W Hotel, Fairmont und viele mehr. Mit dem Erwerb des Wiener Ritz-Carlton setzt er seinen Expansionskurs nun auch in Zentraleuropa erfolgreich fort.