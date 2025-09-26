»Wohnen im Denkmal«: Betreubares Wohnen im Otto Wagner Areal

Auf dem ehemaligen Wirtschaftsareal des Otto Wagner-Spitals befindet sich derzeit ein Wohnbauprojekt der GESIBA in Fertigstellung, das auch besondere Wohnformen wie Betreubares Wohnen für Seniorinnen und Senioren berücksichtigt.

Auf dem östlichen Teil des ehemaligen Otto Wagner-Spitals entsteht das Projekt „Wohnen im Denkmal“ der GESIBA. Fünf denkmalgeschützte Pavillons werden zu einem modernen Wohnbau mit insgesamt 84 freifinanzierten Mietwohnungen umgestaltet. Besonders hervorzuheben sind die 17 betreubaren Seniorenwohnungen, bei denen auf Wunsch eine Betreuung durch den Fonds Soziales Wien (FSW) möglich ist.

Fokus: Barrierefreiheit und Alltagstauglichkeit

Wohnkonzept. Die Wohnungen verfügen über Balkone oder Terrassen und sind barrierefrei gestaltet – nicht nur innerhalb der Einheiten, sondern auch im gesamten Außenbereich. Bodengleiche Duschen und Kompletteinbauküchen sorgen für praktisches Wohnen im Alltag. Ein Hausbetreuungszentrum auf Stiege 4 ergänzt das Angebot. Der Baumbestand des Areals bleibt erhalten, kleinere und leistbare Einheiten ermöglichen zudem eine breite Zielgruppe. Bereits zwei Bauabschnitte wurden übergeben, im Oktober 2025 folgt der erste Abschnitt des revitalisierten Areals (Bauplatz A3). Das Projekt verbindet denkmalgerechten Erhalt mit zeitgemäßem Wohnkomfort und eröffnet ein neues Kapitel für das Otto Wagner Areal.

Fakten. 84 Mietwohnungen, 17 Seniorenwohnungen, Mietpreis inkl. Betriebskosten ca. 12 Euro/m², Finanzierungsbeitrag ca. 498 Euro/m².

www.gesiba.at

Mit diesem Projekt wird nicht nur modernes Wohnen möglich, sondern auch ein neues Kapitel im Erhalt und der Revitalisierung des Otto Wagner Areals geschrieben.