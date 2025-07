Zwei Wochen Filmvergnügen im "KARLSkino" unter freiem Himmel

Kino unter Sternen: Das KARLSkino macht den Karlsplatz von 7. bis 20. Juli zur Freiluft-Filmfestbühne.

Die Freiluft-Kino-Saison kommt im Juli so richtig in Fahrt, wenn sich der Karlsplatz im Herzen der Bundeshauptstadt in ein riesiges Freiluftkino verwandelt. Die Rede ist vom KARLSkino, das von 7. bis 20. Juli cineastische Schmankerln und rare Filmschätze bereithält – bei kostenlosem Eintritt, täglich ab 21 Uhr.

Zur Eröffnung am Montag (21 Uhr) wird "Urtobēn – Vienna’s illegal Artforms" vorgeführt, ein brandaktueller Film von Sastian Brandstötter. Davor gibt es ab 19:30 Uhr "Live Grafitti Action und Musik von Kid Kodama".

Dabei ist der Karlsplatz mehr als nur Kulisse: Er ist ein vielfältiger und flexibler Kunstraum und durch seine zentrale Lage, seine Rolle in der Stadtgeschichte Wiens und seine vielfältigen Nutzer einzigartig. Es ist ein "pulsierender & transformativer Ort" und ein "wichtiges Zentrum des sozialen & kulturellen (Er)Lebens" der Stadt.