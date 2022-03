Mann schießt auf Wohnungs-Fenster: Wega-Einsatz

Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Durch den Vorfall wurden weder Personen verletzt noch Sachen beschädigt.

Wien. In der Nacht auf Mittwoch wurde die Polizei alarmiert, da ein Mann mit einer Schusswaffe aus dem Fenster seiner Wohnung in Wien-Hietzing geschossen haben soll. Aufgrund der unklaren Gefahrenlage wurde mit Unterstützung der Bereitschaftseinheit Wien sowie der Polizeidiensthundeeinheit die umliegenden Straßenzüge für den Personen- und Fahrzeugverkehr gesperrt und die Außensicherung der Wohnung aufgezogen, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Beamte der WEGA gingen in die Wohnung des Mannes. Der 25-Jährige wurde durch die Sondereinheit angehalten, die Schreckschusspistole sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Durch den Vorfall wurden weder Personen verletzt noch Sachen beschädigt. Der 25-Jährige muss mit verwaltungsrechtlichen Anzeigen rechnen.