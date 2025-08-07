Messer-Mann geht auf Handwerker los

Am Donnerstag kam es in einer Wohnung in Wien-Favoriten zu einer gefährlichen Drohung mit einem Messer.

Während zwei Handwerker in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in Wien-Favoriten Reparaturarbeiten durchführten, betrat der 41-jährige Mieter plötzlich das Badezimmer, in dem sich ein 58-jähriger Installateur aufhielt. Ohne Vorwarnung soll der Mann mehrere Stichbewegungen mit einem Küchenmesser in Richtung des Handwerkers ausgeführt haben, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. Glücklicherweise konnten sich beide Arbeiter – der 58-Jährige und sein 59-jähriger Kollege – unverletzt aus der Wohnung auf die Straße flüchten und alarmierten sofort die Polizei.

Hunde-Staffel rückt an

Beamtinnen der Polizeidiensthundeeinheit trafen kurz darauf am Einsatzort ein und konnten den Tatverdächtigen im Stiegenhaus antreffen. Er verhielt sich aggressiv, schrie unverständlich, wurde jedoch gesichert und vorläufig festgenommen. Das mutmaßlich verwendete Küchenmesser mit einer rund 20 Zentimeter langen Klinge wurde in der Wohnung am Boden liegend gefunden und sichergestellt.

Der österreichische Tatverdächtige äußerte sich bisher nicht zu den Vorwürfen. Er wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung angezeigt und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Das Motiv für die plötzliche und bedrohliche Attacke ist derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen durch die Polizei.