Mit Fahrgästen: Wiener Linien testen Wasserstoff-Bus

Der Test-Bus von Arthur ist noch bis 26. März auf der Strecke des 39A unterwegs und liefert wertvolle Informationen über die nächste Generation der Wasserstoff-Busse.

Die Wiener Linien testen laufend Fahrzeuge verschiedener Hersteller - und diesen März ist ein Bus des Münchner Unternehmens Arthur mit Wasserstoffantrieb auf der Strecke des 39A unterwegs. Bereits 2023 war ein Prototyp des deutschen Start-ups in Wien im Einsatz, nun geht das erste Serienfahrzeug an den Start. In dem zwölf Meter langen Bus erzeugt eine Brennstoffzelle mit 70 kW Leistung die Energie für den 250 kW Elektromotor.

© Wiener Linien ×

Getestet wird auf der Verbindung von Heiligenstadt nach Sievering. Die Strecke ist aufgrund des Höhenprofils sehr anspruchsvoll und bietet einen guten Belastungstest. Neugierige Passagiere, die den aktuellen Arthur Bus auf seiner Testfahrt sehen, können gerne einsteigen - die Mitfahrt ist kostenlos.

Die aktuellen Testfahrten sind übrigens der Auftakt in ein intensives Jahr: Ab Sommer werden auf Linie 39A insgesamt 10 Wasserstoffbusse der Firma CaetanoBus unterwegs sein. Wenig später werden in der Wiener Innenstadt die ersten von insgesamt 10 innovativen Batterie-Wasserstoff-Kleinbussen des Herstellers Rampini (sogenannte Range Extender) ihre Routen auf den Linien 2A und 3A drehen.