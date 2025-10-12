Mit Zylinder: Richard Lugner bekommt ein Denkmal

Bereits über ein Jahr ist es her, seitdem Richard Lugner verstorben ist. Nun hat er von der Stadt Wien ein Denkmal gesetzt bekommen, mitten in seiner Lugner City - inklusive Granit-Zylinder.

Zu Ehren des Baumeisters und Celebrities Richard Lugner wurde am 11. Oktober, seinem Geburtstag, ein Denkmal in der Lugner City enthüllt.

Es handelt sich dabei um einen Gedenkstein vom bayerischen Label Rokstyle, entworfen hat es Steinmetz Alexander Hanel (im Bild rechts), der unter anderem für das Falco-Denkmal in Gars am Kamp bekannt ist.

Lugner, wie man ihn kannte

Zu sehen ist Lugner wie ihn Österreich - und die Welt - kannte: In Frack und Zylinder am Wiener Opernball. Auf dem Stein befindet sich zudem noch ein originalgetreuer Zylinder aus Granit.

"Richard Lugner war ein Mensch, der Spuren hinterlassen hat - als Unternehmer, als öffentliche Persönlichkeit und als unverwechselbares Original. Mit diesem Gedenkstein möchten wir ein bleibendes Zeichen der Erinnerung setzen, das ihn so zeigt, wie ihn viele in Erinnerung behalten werden", so Alexander Hanel, der bei der Enthüllung vor Ort war.

Ebenso wie Tochter Jacqueline Lugner (Bild Mitte) oder Rudolfsheim-Fünfhaus-Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht (Links im Bild), jedoch nicht die Witwe Simone.