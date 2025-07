Nackt-WG-Inserat sorgt in Wien für Aufsehen

"Nackt WG Gründung für coole hippe Leute", heißt der Titel des ungewöhnlichen Inserats.

Eine außergewöhnliche Wohnungsanzeige aus Wien sorgt derzeit für Aufsehen: Ein 33-jähriger Mann sucht Mitbewohner*innen für eine "Nackt-WG" im 5. Bezirk. Angeboten wird ein 20 Quadratmeter großes Zimmer für 400 Euro in einer 100 Quadratmeter großen Wohnung – mit einer speziellen Bedingung: In den Gemeinschaftsräumen soll nackt gelebt werden.

"Nackt WG Gründung"

"Nackt WG Gründung für coole hippe Leute", heißt der Titel des Inserats auf der Webseite "WG-gesucht.de". Der Inserent arbeitet von zu Hause und will mit der WG dem heißen Sommer entgegenwirken. Nacktsein solle das WG-Leben vereinfachen. Er schreibt: "Damit eine Nackt WG klappt, solltest du dich nackt frei und wohl fühlen. Ich denke zusammen nackt sein macht alles viel einfacher in einer WG. Zähne putzen während gerade wer duscht, kein Problem. Du liegst grad mit deinem Partner nackt im Bett und ihr habt Durst? Holt euch ne kalte Cola ohne euch extra anziehen zu müssen!"

Weiters führt der Inserent aus, dass Kleidung im privaten Zimmer erlaubt sei – in den Gemeinschaftsbereichen jedoch nicht erwünscht. Die WG sei offen für alle Geschlechter und plane neben dem Alltag auch Partys und Couchsurfing.

Ungewöhnlich, aber nicht einzigartig

Interessierte müssten sich laut Anzeige bis Ende Juli bewerben und in ihrer Bewerbung beantworten, was Nacktheit für sie bedeutet, warum sie in einer Nackt-WG leben wollen und welche Erwartungen sie an das Zusammenleben haben.

Zwar mag das Inserat ungewöhnlich wirken, rechtlich ist eine Nackt-WG im privaten Wohnraum unproblematisch. Auf der Plattform "WG-gesucht.de" finden sich sogar mehrere ähnliche Anzeigen, was zeigt: Die Idee ist ungewöhnlich, aber nicht einzigartig.