"Nein zur Dritten Republik": Ludwigs Rede am Nationalfeiertag

Am 26. Oktober ist Nationalfeiertag samt großem Aufgebot am Wiener Heldenplatz. Dabei nicht fehlen dürfen natürlich die Reden von anwesenden Politikern, in Wien allen voran Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Er sprach über die Lage der Nation.

Der Nationalfeiertag 2025 bietet gleich vier Jubiläen: 80 Jahre Kriegsende, 70 Jahre Bundesheer, 70 Jahre immerwährende Neutralität und 30 Jahre Beitritt zur Europäischen Union. Dementsprechend betonte Ludwig vor allem die Wichtigkeit dieser, in Zeiten von Diskussionen um die Neutralität Österreichs.

"Die Neutralität ist Teil der politischen Identität geworden. Österreich hat dadurch in den vergangenen Jahrzehnten eine große Rolle als Drehscheibe für Dialog und Zusammenarbeit gespielt", so der Wiener Bürgermeister.

Österreich Teil eines "großartigen Friedensprojekts"

Doch auch auf die Wichtigkeit der oft gescholtenen EU wies er hin: "Unser Land wurde Teil dieses großartigen Friedensprojekts, das Wien von der isolierten Randlage im Kalten Krieg wieder ins Zentrum Europas gerückt hat."

Den Blick zurück ins Land gerichtet, appellierte er auch gegen gewisse Strömungen im Land und präzisierte: "Diese Geisteshaltungen wollen Willkür statt Rechtsstaatlichkeit, Alleinherrschaft statt Gewaltentrennung und Oligarchie statt Demokratie. Deshalb sage ich in aller Entschlossenheit und gerade hier und heute: Nein zu einer sogenannten 'Dritten Republik'."

"Geben wir auf Wien acht"

Natürlich spannte der SPÖ-Politiker auch den Bogen zum Bundesheer, das mit der Leistungsschau am Heldenplatz im Fokus steht, denn er forderte "ein klares Bekenntnis zum Bundesheer" und der "Landesverteidigung", aber auch über die eigenen Grenzen hinaus eine "solidarische Sicherheitskooperation in Europa".

Ludwig dankte den anwesenden Rekrutinnen und Rekruten und lobte die Hauptstadt: "Ein lebens- und liebenswerter Ort zum Leben. Geben wir gemeinsam darauf acht!"