400 neue Tiere: Katzen-Jammer im TierQuarTier Wien

Mehr als 400 Katzen hat das Haus seit Beginn der warmen Jahreszeit aufgenommen, wobei zahlreiche Tiere schwer verletzt oder mutterlos eingezogen sind.

Das TierQuarTier Wien schlägt Alarm. Derzeit erlebe man dort einen dramatischen Anstieg an hilfsbedürftigen Katzen, wie es in einer aktuellen Presseaussendung heißt. In den letzten Wochen wurden über 400 Katzen aufgenommen – darunter unzählige schwer verletzte Tiere, neugeborene Kätzchen ohne Mutter und trächtige Katzen, die auf der Straße aufgefunden wurden.

© TierQuarTier Wien

"Ein Großteil der verletzten Katzen ist durch Stürze aus ungesicherten Fenstern oder von Balkonen zu uns gekommen. Es handelt sich dabei nicht um Bagatellverletzungen – viele Tiere erleiden schwere innere Verletzungen oder multiple Knochenbrüche. Trotz intensiver medizinischer Versorgung können manche Katzen nicht mehr gerettet werden – sie sterben bei uns oder auf dem Weg in die Klinik", berichtet das Team des TierQuarTiers. Dabei wäre das Leid vermeidbar: Fenster- und Balkonsicherungen sind gesetzlich vorgeschrieben, wenn Katzen Zugang zu diesen Bereichen haben.

"Neben den Unfallopfern erreichen uns derzeit nahezu täglich winzige Katzenbabys – viele davon erst wenige Tage alt, die Augen noch geschlossen. Manche werden völlig allein ausgesetzt, ohne jede Chance auf Versorgung. In anderen Fällen wird auch die trächtige Mutter einfach zurückgelassen - erschöpft, geschwächt und auf sich allein gestellt. Fast alle stammen von unkastrierten Freigängerkatzen, die bewusst ausgesetzt oder ihrem Schicksal überlassen wurden. In mühevoller Handarbeit werden die Kitten nun von engagierten Pflegestellen mit der Flasche aufgezogen – ein enormer Kraftakt für Mensch und Tier. Wir setzen seit Jahren auf Information und Aufklärung - und doch wiederholt sich das Drama jeden Sommer. Es ist frustrierend, denn viele dieser Schicksale wären mit ein wenig Verantwortung vermeidbar", sagt Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers.

Das TierQuarTier Wien

Im Tierheim der Stadt Wien finden auf über 9.700 Quadratmetern bis zu 150 in der Stadt Wien entlaufene, herrenlose, beschlagnahmte und abgenommene Hunde, 300 Katzen und hunderte Kleintiere ein vorübergehendes Zuhause. Die Tiere werden während ihres Aufenthaltes bestens medizinisch versorgt, gepflegt und betreut, bis sie auf ein schönes, neues Plätzchen vermittelt werden können.