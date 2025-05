PH Wien mit Umweltzeichen ausgezeichnet

Meilenstein für nachhaltige Hochschulentwicklung.

Die Pädagogische Hochschule Wien hat das Österreichische Umweltzeichen erhalten. Damit würdigen das Bundesministerium für Bildung (BMB) und das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) das umfassende Engagement der Hochschule für ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit.

Bildung für nachhaltige Entwicklung

Als größte Pädagogische Hochschule Österreichs mit rund 3000 Studierenden und über 500 Lehrenden und Mitarbeitenden setzen wir ein starkes Zeichen für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die Zertifizierung ist das Ergebnis eines intensiven Prozesses, in dem die Hochschule zahlreiche Maßnahmen zur Ressourcenschonung, zur Bewusstseinsbildung und zur nachhaltigen Transformation des Hochschulalltags umgesetzt hat.

© Pädagogische Hochschule Wien ×

"Die Verleihung des Umweltzeichens bestätigt unser Bestreben, Nachhaltigkeit strukturell zu verankern – in der Lehre, im Betrieb und im Denken aller Hochschulangehörigen", erklärt Rektorin Barbara Herzog-Punzenberger. Das Umweltzeichen sei dabei nicht nur Zertifikat, sondern auch Auftrag: "Wir verstehen Nachhaltigkeit als Querschnittsmaterie, die mit unserem profilgebenden Schwerpunkt Urban Diversity Education untrennbar verbunden ist."

Nachhaltigkeitsstrategie

Im Rahmen der Zertifizierung nach den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens war die Erstellung einer Nachhaltigkeitsstrategie verpflichtend. Die PH Wien hat diese Anforderung nicht nur erfüllt, sondern weit übertroffen: Die entwickelte Strategie greift die Impulse des Umweltzeichens auf, geht in ihrer systematischen Tiefe und Breite jedoch deutlich darüber hinaus. Sie dient nun als zentrales Steuerungsinstrument für die nachhaltige Weiterentwicklung der Hochschule in allen Bereichen. Dabei umfasst sie sechs zentrale Handlungsfelder: Lehre, Umweltmanagement, Mobilität, Energieeffizienz, nachhaltige Raumgestaltung sowie Ernährung. Sie bezieht sich auf die Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen und orientiert sich an den Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit, ökologischen Verantwortung und partizipativen Mitgestaltung.

© Pädagogische Hochschule Wien ×

Unter anderem setzt die Hochschule auf energieeffizientes Gebäudemanagement, die geplante Förderung grüner Infrastruktur am Campus, fair gehandelte Verpflegung sowie eine stärkere Integration nachhaltiger Themen in alle Curricula. Die Einrichtung eines "Raums der Stille" sowie die Weiterentwicklung inklusiver Lernumgebungen ergänzen das Nachhaltigkeitsengagement um zentrale soziale Komponenten.

Café Ménage: Sozialverantwortung am Campus

Ein sichtbares Beispiel für die Umsetzung dieser Prinzipien ist das neue Café Ménage, das am 1. Oktober 2024 eröffnet wurde. Es wurde im Geiste der Nachhaltigkeitsstrategie konzipiert und umgesetzt: Das Angebot umfasst ausschließlich biologisch zertifizierten Kaffee ( nicht nur Fair-Trade), sowie vorwiegend vegetarische und vegane Speisen. Darüber hinaus versteht sich das Café nicht allein als Verpflegungsstätte, sondern auch als sozialer Lern- und Aufenthaltsraum – mit Steckdosen zum Arbeiten und ohne Konsumzwang. Betrieben wird es von Gabarage, einem sozialökonomischen Betrieb, der auf die Wiedereingliederung von Menschen in den Arbeitsmarkt fokussiert ist – und dabei nicht profitorientiert, sondern ökosozial handelt.

Mit dem Umweltzeichen positioniert sich die PH Wien als Bildungsinstitution, die nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch zukunftsfähiges Handeln vorlebt – und damit Vorbild auch für andere Bildungseinrichtungen in Österreich ist.