"Open doors" zum offenen Rathaus am Weltfrauentag

Am 8. März wartet das Rathaus mit einem vielfältigen Programm bei freiem Eintritt auf - mit Clubbing, Workshops, Kino, Liveacts, Frauen-Führungen, Informationsmesse und Rätselrallye.

Zum großen Finale der Frauenwoche am 8. März lädt das Wiener Rathaus zu einem umfangreichen Programm ein. Am internationalen Frauentag wird dort mit einem Social Media Workshop mit der Influencerin Christl Clear, Rollerskating mit Powerjam, Selbstverteidigungsworkshops vom Verein "drehungen", Führungen "Wege der Frauen durchs Rathaus" und zum barrierefreien Ausstellungsmodul, einer Filmvorführung und abschließend einem Clubbing hosted by Early EVE aufgewartet – bei freiem Eintritt!

© millionhope ×

"Das Offene Rathaus am Internationalen Frauentag ist der Höhepunkt der großen Wiener Frauenwoche. Ausgangspunkt der Wiener Frauenwoche ist die große Frauenbefragung 'Wien, wie sie will', an der rund 15.500 Wienerinnen teilgenommen und deren Ergebnisse sich mit 'Mehr Zeit - Mehr Raum – Mehr Chancen' zusammenfassen lassen", so Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál, die alle Wienerinnen und Wiener ins Offene Rathaus einlädt.

© Stadt Wien/Martin Votava ×

Ergänzend erklärt die Wiener Frauenstadträtin: "Mit rund 200 Veranstaltungen in ganz Wien schafft es die Wiener Frauenwoche, die vielfältigen Aktivitäten rund um den Internationalen Frauentag am 8. März zu bündeln. Für die Stadt Wien geht es darum, Mädchen und Frauen in ihren Möglichkeiten und Chancen zu unterstützen. Das offene Rathaus am 8. März hilft dabei zu informieren, inspirieren und zu vernetzen."