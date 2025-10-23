Rathausplatz wird zur Bühne für Wiens Einsatzkräfte

Zwei Tage lang stehen auf dem Rathausplatz Menschen im Mittelpunkt, die täglich Verantwortung übernehmen. Beim Sicherheitsfest wird mit spektakulären Vorführungen demonstriert, wie vielfältig Hilfe im Alltag aussehen kann.

Am 25. und 26. Oktober steht der Rathausplatz ganz im Zeichen von Mut, Menschlichkeit und modernster Sicherheitstechnik. Von 9 bis 17 Uhr zeigen Einsatzorganisationen, Notfallprofis und freiwillige Helferinnen und Helfer ihre Arbeit und geben tiefe Einblicke in das, was im Ernstfall zählt.

Unterhaltsames Programm mit spektakulären Vorführungen von "Blaulicht & Co". © Marlena König

Besucherinnen und Besucher erleben hautnah, wie Polizeihunde vermisste Personen aufspüren oder Rettungsteams in Sekundenschnelle reagieren. Zu besichtigen gibt es am Rathausplatz topmoderne Einsatzfahrzeuge, den Notarzthubschrauber "C9", den Polizeihubschrauber "Libelle" und zahlreiche interessante Ausrüstungsgegenstände. Polizei- und Rettungshunde zeigen, für welche Einsätze sie ausgebildet sind.

"Die vielen Organisationen am Wiener Sicherheitsfest informieren die Wiener Bevölkerung zu Themen der Sicherheit, Umwelt, Gesundheit und Soziales. Ein wichtiger Beitrag, um die Gesellschaft resilienter zu machen", so Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). "Denn wer vorbereitet ist, kann sich und anderen helfen."

Unterhaltsames Programm für die ganze Familie

Kinder dürfen sich auf Hüpfburgen austoben oder beim Bewegungsparcours von MeinSportplatz aktiv werden. Auf der Bühne sorgen das Austropop-Duo Gary Lux und Ulli Bäer, Musicalstars der Vereinigten Bühnen Wien sowie die mitreißende WOW-Show mit Rolf Rüdiger und Robert Steiner für Begeisterung bei Jung und Alt.

Getragen wird das Wiener Sicherheitsfest von den 41 Organisationen des Wiener K-Kreises. © Marlena König

Veranstaltet wird das Fest von den „Helfern Wiens“. Unterstützt werden sie vom Wiener K-Kreis, einem Netzwerk aus 41 Organisationen. Diese Partner kommen aus Bereichen wie Gesundheit, Umwelt, Soziales und Katastrophenschutz. Gemeinsam setzen sie sich für Prävention und schnelle Hilfe im Notfall ein. Auch Stadträtin Barbara Novak (SPÖ) würdigte den Einsatz der Veranstalterinnen und Veranstalter. "Ich freue mich sehr, dass die rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Wiener Sicherheitsfest wieder auf die Beine gestellt haben", sagt sie.