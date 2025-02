Riesen-Wirbel wegen Licht über Rapid-Stadion

Störfaktor Licht: Das grelle Licht über dem Rapid-Stadion raubt etlichen Anrainern den Schlaf.

Seit geraumer Zeit sorgt ein grelles Licht am Penzinger Nachthimmel für Ärger unter den Bewohnern rund ums Rapid-Stadion. Etliche von ihnen klagen über Schlaflosigkeit, weil die "Westlichter" ihnen direkt ins Schlafzimmer scheinen - selbst wenn kein Spiel in Hütteldorf ansteht. Der Grund dafür liegt auf dem Rasen.

Bis 21 Uhr leuchtet das Rapid-Stadion in den Wintermonaten. © Reddit/is_pro_skub ×

Seit 2020 beleuchtet der SK Rapid nämlich sein Grün mit einem speziellen Rasenlicht, da die Fotosynthese mit natürlicher Sonneneinstrahlung nicht ausreicht, um die Halme in den Wintermonaten wachsen zu lassen. Zwar sei man sich des Ärgers der Anrainer bewusst, weshalb die Anlage auch nur so selten wie möglich genutzt werde, abgestellt wird sie aber erst, wenn die kalte Jahreszeit vorbei ist. Also frühestens Ende März.

Der Rasen im Stadion muss künstlich beleuchtet werden. © TZOe Artner ×

Einen Teilerfolg dürfen die Betroffenen allerdings feiern. Nachdem das Rasenlicht ursprünglich die ganze Nacht über schien - und vor allem bei Nebel ein unnatürlicher Störfaktor ist -, wird es jetzt um spätestens 21 Uhr abgedreht. Das sorgt nicht nur für besseren Schlaf bei den Menschen, sondern auch bei den Vierbeinern in Lainz. Berichten nach werden nämlich immer wieder Füchse, Mader und andere Wildtiere weitab des Stadions gesichtet, wenn der Rasen darin zum Leuchten gebracht wird.