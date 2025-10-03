Alles zu oe24VIP
So tickt die brutale Peiniger-Bande
© oe24 / Fuhrich

Skandal-Freispruch

So tickt die brutale Peiniger-Bande

03.10.25, 11:19
Die Bande soll eine weitere 12-Jährige missbraucht haben. 

Dieser Freispruch sorgte im ganzen Land für Empörung. Zehn Jugendliche, die rund um den Antonsplatz in Favoriten eine 12-Jährige zu Sex gezwungen haben sollen, kamen ungeschoren davon und müssen keinen Tag ins Gefängnis. Der Jugendbande wurde laut Skandal-Urteil zugebilligt, dass sie mit der Betroffenen im Glauben, diese wäre bereits 14, intim wurde.


Zweites Opfer missbraucht

Dabei ist die Akte der Peiniger-Bande lang. Die Mitglieder fielen immer wieder mit Gewaltdelikten auf und sehen sich nun auch erneut schweren Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Mindestens fünf Beschuldigte der Teenie-Bande sollen im Frühjahr 2023 eine ebenfalls erst 12-Jährige zum Oralsex genötigt haben. Das Mädchen soll dabei in Stiegenhäusern und WCs missbraucht worden sein und einmal sogar mit einer Schusswaffe bedroht worden sein. Die 12-Jährige wurde zudem von der Bande geschlagen und getreten und landete einmal mit Gehirnerschütterung im Spital. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Antonsplatz Favoriten

Die Bande lungert meist am Antonsplatz herum

© Google maps

So tickt die Bande

Die 10 Mitglieder der Peiniger-Bande weisen allesamt Migrationshintergrund (Rumänien, Balkan, Türkei und arabische Länder) auf. Die jungen Burschen sind tiefreligiös, lungern meist rund um den Antonspark in Favoriten herum und fielen vor allem durch Respektlosigkeit auf. Laut Vernehmungsprotokoll sagte einer der Teenies zur Polizei: „Greifen Sie mich nicht so an, das darf nur mein Vater.“

Prozess 12-Jährige
© Mit Daumen-hoch-Geste und breit grinsend kamen Freigesproche aus dem Gericht (zVg)

Vor Gericht verhielten sich die Banden-Mitglieder dann ebenfalls respektlos und hochnäsig. Beim Verlassen des Gebäudes ließen sie sich mit Abklatschen, Victory- und provokativen Daumen-Hoch-Zeichen feiern.

