Stich in Niere! Nächste Messer-Attacke in Wien-Favoriten

Die nächste Messer-Attacke in Wien-Favoriten! Im Wielandpark kam es zu einer blutigen Auseinandersetzung. Ein Mann wurde mit einem Stich in die Niere verletzt.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern hat ein 27-Jähriger am Dienstag gegen 14.00 Uhr am Wielandplatz, mitten in der "Waffenverbotszone Favoriten", einen nicht lebensgefährlichen Messerstich in die Niere erhalten.

Ein 31-jähriger Bekannter des Opfers ging dazwischen und wurde durch das Messer am Unterarm leicht verletzt, zudem bekam er eine Dosis Pfefferspray ab, berichtete die Polizei.

Beide Männer wurden ins Spital gebracht, nach dem Täter, er soll ebenfalls ein Syrer sein, wird gefahndet. Wie einer der Verletzten aussagte, waren "Meinungsverschiedenheiten aufgrund früherer Probleme" der Auslöser für die blutige Auseinandersetzung, so Polizeisprecherin Anna Gutt.